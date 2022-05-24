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Официальный курс доллара на среду опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 57 рублей - РИА Новости, 24.05.2022
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,2397 рубля - до 56,9690 рубля, курс евро - на 1,5146 рубля, до 58,8705 рубля,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:06
2022-05-24T16:06
2022-05-24T16:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,2397 рубля - до 56,9690 рубля, курс евро - на 1,5146 рубля, до 58,8705 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, доллар, курс доллара, курс рубля, евро, рубль, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара на среду составил 56,97 рубля, евро — 58,87 рубля