Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию
Митинг в поддержку экс-главы Молдавии в Кишиневе переместился к администрации президента
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание парламента Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром стало известно, что в доме экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Решение о проведении акции в поддержку Додона было принято на совещании руководства ПСРМ.
Протесты начались перед зданием парламента. Сейчас митингующие перешли через дорогу и собрались у здания администрации президента. Пикет проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. Митингующие требуют отставки президента Майи Санду.
"Власть ежедневно оказывает давление на членов оппозиции в разных районах. Мы протестуем и будем протестовать до тех пор, пока в стране не появится настоящая юстиция", - сказал журналистам исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
По его словам, власти должны уметь прислушиваться к критике со стороны оппозиции, а не преследовать ее. Блок коммунистов и социалистов предлагал множество законодательных инициатив для стабилизации экономики, но правящая партия не прислушалась к этим идеям.
На прошлой неделе Партия коммунистов, партия Шор и Партия социалистов пикетировали здания правительства, парламента, Нацбанка и Минсельхоза. Протестующие раскритиковали действия правительства, выступили против резкого роста цен, высокой инфляции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, комментируя обыски у экс-президента страны, заявил в соцсетях, что ведомство будет внимательно следить за ходом расследования. Он отметил, что ему не известны ни подробности дела в отношении бывшего главы государства, ни то, как будут развиваться события в дальнейшем.
Следственные мероприятия в доме Додона проходят более 7 часов, сообщили в генпрокуратуре страны.