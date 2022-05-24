Рейтинг@Mail.ru
Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/kishinev-1790441246.html
Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию
Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию - РИА Новости, 24.05.2022
Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию
Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:42
2022-05-24T16:42
в мире
игорь додон
майя санду
сергей литвиненко
молдавия
псрм
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589562183_0:0:2721:1530_1920x0_80_0_0_e35be7c0efa5ed2b55a8be4b4ffbb265.jpg
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник утром стало известно, что в доме экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Решение о проведении акции в поддержку Додона было принято на совещании руководства ПСРМ.Протесты начались перед зданием парламента. Сейчас митингующие перешли через дорогу и собрались у здания администрации президента. Пикет проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. Митингующие требуют отставки президента Майи Санду."Власть ежедневно оказывает давление на членов оппозиции в разных районах. Мы протестуем и будем протестовать до тех пор, пока в стране не появится настоящая юстиция", - сказал журналистам исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.По его словам, власти должны уметь прислушиваться к критике со стороны оппозиции, а не преследовать ее. Блок коммунистов и социалистов предлагал множество законодательных инициатив для стабилизации экономики, но правящая партия не прислушалась к этим идеям.На прошлой неделе Партия коммунистов, партия Шор и Партия социалистов пикетировали здания правительства, парламента, Нацбанка и Минсельхоза. Протестующие раскритиковали действия правительства, выступили против резкого роста цен, высокой инфляции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, комментируя обыски у экс-президента страны, заявил в соцсетях, что ведомство будет внимательно следить за ходом расследования. Он отметил, что ему не известны ни подробности дела в отношении бывшего главы государства, ни то, как будут развиваться события в дальнейшем.Следственные мероприятия в доме Додона проходят более 7 часов, сообщили в генпрокуратуре страны.
https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html
https://ria.ru/20220524/dodon-1790393749.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589562183_212:0:2357:1609_1920x0_80_0_0_4f361fbfcf52de9f39c133857cd24ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон, майя санду, сергей литвиненко, молдавия, псрм, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:42 24.05.2022
 
Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию

Митинг в поддержку экс-главы Молдавии в Кишиневе переместился к администрации президента

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание парламента Молдавии
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром стало известно, что в доме экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Решение о проведении акции в поддержку Додона было принято на совещании руководства ПСРМ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 10:16
В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу
Протесты начались перед зданием парламента. Сейчас митингующие перешли через дорогу и собрались у здания администрации президента. Пикет проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. Митингующие требуют отставки президента Майи Санду.
"Власть ежедневно оказывает давление на членов оппозиции в разных районах. Мы протестуем и будем протестовать до тех пор, пока в стране не появится настоящая юстиция", - сказал журналистам исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
По его словам, власти должны уметь прислушиваться к критике со стороны оппозиции, а не преследовать ее. Блок коммунистов и социалистов предлагал множество законодательных инициатив для стабилизации экономики, но правящая партия не прислушалась к этим идеям.
На прошлой неделе Партия коммунистов, партия Шор и Партия социалистов пикетировали здания правительства, парламента, Нацбанка и Минсельхоза. Протестующие раскритиковали действия правительства, выступили против резкого роста цен, высокой инфляции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, комментируя обыски у экс-президента страны, заявил в соцсетях, что ведомство будет внимательно следить за ходом расследования. Он отметил, что ему не известны ни подробности дела в отношении бывшего главы государства, ни то, как будут развиваться события в дальнейшем.
Следственные мероприятия в доме Додона проходят более 7 часов, сообщили в генпрокуратуре страны.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 14:10
Молдавская оппозиция назвала дело против Додона заказным
 
В миреИгорь ДодонМайя СандуСергей ЛитвиненкоМолдавияПСРММинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала