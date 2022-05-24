https://ria.ru/20220524/kishinev-1790441246.html

Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию

Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию - РИА Новости, 24.05.2022

Соцпартия Молдавии организовала протест из-за давления власти на оппозицию

Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:42

2022-05-24T16:42

2022-05-24T16:42

в мире

игорь додон

майя санду

сергей литвиненко

молдавия

псрм

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Акция протеста оппозиции в Кишиневе переместилась к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник утром стало известно, что в доме экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Решение о проведении акции в поддержку Додона было принято на совещании руководства ПСРМ.Протесты начались перед зданием парламента. Сейчас митингующие перешли через дорогу и собрались у здания администрации президента. Пикет проходит мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивается. Митингующие требуют отставки президента Майи Санду."Власть ежедневно оказывает давление на членов оппозиции в разных районах. Мы протестуем и будем протестовать до тех пор, пока в стране не появится настоящая юстиция", - сказал журналистам исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.По его словам, власти должны уметь прислушиваться к критике со стороны оппозиции, а не преследовать ее. Блок коммунистов и социалистов предлагал множество законодательных инициатив для стабилизации экономики, но правящая партия не прислушалась к этим идеям.На прошлой неделе Партия коммунистов, партия Шор и Партия социалистов пикетировали здания правительства, парламента, Нацбанка и Минсельхоза. Протестующие раскритиковали действия правительства, выступили против резкого роста цен, высокой инфляции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, комментируя обыски у экс-президента страны, заявил в соцсетях, что ведомство будет внимательно следить за ходом расследования. Он отметил, что ему не известны ни подробности дела в отношении бывшего главы государства, ни то, как будут развиваться события в дальнейшем.Следственные мероприятия в доме Додона проходят более 7 часов, сообщили в генпрокуратуре страны.

https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

https://ria.ru/20220524/dodon-1790393749.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь додон, майя санду, сергей литвиненко, молдавия, псрм, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)