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Правительство усовершенствует механизм соглашений о капиталовложениях - РИА Новости, 24.05.2022
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Правительство усовершенствует механизм соглашений о капиталовложениях
Правительство усовершенствует механизм соглашений о капиталовложениях - РИА Новости, 24.05.2022
Правительство усовершенствует механизм соглашений о капиталовложениях
Правительство РФ намерено изменить порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и усовершенствовать механизм их работы, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:29
2022-05-24T13:29
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ намерено изменить порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и усовершенствовать механизм их работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы намерены усовершенствовать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений: внести в законодательство изменения, которые позволят перезапустить его действие и возобновить заключение таких документов", - сказал премьер, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Закон о СЗПК был принят в 2020 году. В рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета. Мишустин сообщил, что сейчас на рассмотрении Минэкономразвития находится более 70 проектов для заключения СЗПК."Предлагается уточнить состав и условия стабилизационных оговорок, камеральные проверки заменить налоговым мониторингом, дать участникам СЗПК право продлевать срок действия соглашений, когда их выполнение будет временно невозможно - например, из-за дисбаланса внутреннего рынка или неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказал Мишустин.Подготовленные изменения, по его словам, позволят не расторгать соглашения в трудный момент, а лишь отложить достижение заявленных результатов на некоторый период. "Рассчитываем, что такой подход будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, запуску новых интересных проектов, созданию десятков тысяч рабочих мест", - сказал премьер.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, михаил мишустин
13:29 24.05.2022
 
Правительство усовершенствует механизм соглашений о капиталовложениях

Правительство изменит порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ намерено изменить порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и усовершенствовать механизм их работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы намерены усовершенствовать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений: внести в законодательство изменения, которые позволят перезапустить его действие и возобновить заключение таких документов", - сказал премьер, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
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Закон о СЗПК был принят в 2020 году. В рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета. Мишустин сообщил, что сейчас на рассмотрении Минэкономразвития находится более 70 проектов для заключения СЗПК.
"Предлагается уточнить состав и условия стабилизационных оговорок, камеральные проверки заменить налоговым мониторингом, дать участникам СЗПК право продлевать срок действия соглашений, когда их выполнение будет временно невозможно - например, из-за дисбаланса внутреннего рынка или неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказал Мишустин.
Подготовленные изменения, по его словам, позволят не расторгать соглашения в трудный момент, а лишь отложить достижение заявленных результатов на некоторый период. "Рассчитываем, что такой подход будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, запуску новых интересных проектов, созданию десятков тысяч рабочих мест", - сказал премьер.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФМихаил Мишустин
 
 
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