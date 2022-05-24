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﻿Кадыров сообщил о расширении зоны контроля российских сил в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/kadyrov-1790494679.html
﻿Кадыров сообщил о расширении зоны контроля российских сил в ЛНР
﻿Кадыров сообщил о расширении зоны контроля российских сил в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
﻿Кадыров сообщил о расширении зоны контроля российских сил в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что зона контроля российских войск в ЛНР уверенно расширяется, они планомерно выдавливают бандитов из населенных пунктов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:35
2022-05-24T20:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что зона контроля российских войск в ЛНР уверенно расширяется, они планомерно выдавливают бандитов из населенных пунктов.В своем Telegram-канале он опубликовал кадры зачисток одного из населенных пунктов в ЛНР."На Луганском направлении сейчас горячо... Бандиты основательно засели в одном из населённых пунктов, подготовили всевозможные инженерные коммуникации для долгой обороны. Здесь практически каждый дом и каждая улица словно укрепрайон, который хорошо простреливается врагами из всех видов стрелкового оружия. В лесополосе спрятана вражеская техника и артиллерия, сосредоточена живая сила", - написал Кадыров.По его словам, российские войска с помощью дронов "проводят разведку местности, выявляют вражеские боевые позиции и корректируют удары российской артиллерии по ним"."Зона контроля российских сил уверенно расширяется под натиском наших храбрых бойцов и грамотных действий командующего состава", - отметил Кадыров.Одной из главных задач, поставленных перед командирами силовых ведомств - минимизировать потери среди личного состава подразделений, добавил он."Российские воины планомерно выдавливают бандитов из Донбасса. Никто никуда не спешит и не подставляется под вражеский огонь. Одна из главных задач, поставленных перед командирами силовых ведомств, это минимизировать потери среди личного состава наших подразделений", - отметил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, донбасс, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
20:35 24.05.2022
 
﻿Кадыров сообщил о расширении зоны контроля российских сил в ЛНР

﻿Рамзан Кадыров сообщил, что зона контроля российских сил в ЛНР уверенно расширяется

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что зона контроля российских войск в ЛНР уверенно расширяется, они планомерно выдавливают бандитов из населенных пунктов.
В своем Telegram-канале он опубликовал кадры зачисток одного из населенных пунктов в ЛНР.
"На Луганском направлении сейчас горячо... Бандиты основательно засели в одном из населённых пунктов, подготовили всевозможные инженерные коммуникации для долгой обороны. Здесь практически каждый дом и каждая улица словно укрепрайон, который хорошо простреливается врагами из всех видов стрелкового оружия. В лесополосе спрятана вражеская техника и артиллерия, сосредоточена живая сила", - написал Кадыров.
По его словам, российские войска с помощью дронов "проводят разведку местности, выявляют вражеские боевые позиции и корректируют удары российской артиллерии по ним".
"Зона контроля российских сил уверенно расширяется под натиском наших храбрых бойцов и грамотных действий командующего состава", - отметил Кадыров.
Одной из главных задач, поставленных перед командирами силовых ведомств - минимизировать потери среди личного состава подразделений, добавил он.
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"Российские воины планомерно выдавливают бандитов из Донбасса. Никто никуда не спешит и не подставляется под вражеский огонь. Одна из главных задач, поставленных перед командирами силовых ведомств, это минимизировать потери среди личного состава наших подразделений", - отметил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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