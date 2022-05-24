https://ria.ru/20220524/istoriya-1790341186.html
Патрушев раскритиковал школьную программу по истории
Патрушев раскритиковал школьную программу по истории - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев раскритиковал школьную программу по истории
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал школьную программу по истории России: в некоторых пособиях искажаются факты, тематике героизма советского... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:37
2022-05-24T11:37
2022-05-24T12:10
общество
образование - общество
совет безопасности рф
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал школьную программу по истории России: в некоторых пособиях искажаются факты, тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны уделяется мало времени, лишь единицы старшеклассников могут назвать фамилии героев войны."В прошлом году я посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске. Экскурсовод поделилась со мной впечатлениями от визита группы студентов из США, которые на протяжении всей экскурсии сомневались, рассказывают ли им в музее правду, поскольку наивно полагали, что именно Америка победила гитлеровскую Германию", - рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в России, посетовал Патрушев. "Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно", - отметил Патрушев."В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал", - добавил он.В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров, указал секретарь Совбеза."Самое время вспомнить мысли [знаменитых педагогов Константина] Ушинского и [Антона] Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере", - считает Патрушев."Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды – все это несовместимо с профессиональным призванием педагога", - резюмировал секретарь СБ.
https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780861637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, образование - общество, совет безопасности рф, николай патрушев, россия
11:37 24.05.2022 (обновлено: 12:10 24.05.2022)
Патрушев раскритиковал школьную программу по истории
Патрушев: в школьных пособиях по истории искажаются факты, ученики не знают героев ВОВ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал
школьную программу по истории России: в некоторых пособиях искажаются факты, тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны уделяется мало времени, лишь единицы старшеклассников могут назвать фамилии героев войны.
"В прошлом году я посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске
. Экскурсовод поделилась со мной впечатлениями от визита группы студентов из США
, которые на протяжении всей экскурсии сомневались, рассказывают ли им в музее правду, поскольку наивно полагали, что именно Америка
победила гитлеровскую Германию", - рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в России
, посетовал Патрушев. "Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно", - отметил Патрушев.
"В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал", - добавил он.
В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров, указал секретарь Совбеза.
"Самое время вспомнить мысли [знаменитых педагогов Константина] Ушинского и [Антона] Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере", - считает Патрушев.
"Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды – все это несовместимо с профессиональным призванием педагога", - резюмировал секретарь СБ.