https://ria.ru/20220524/istoriya-1790341186.html

Патрушев раскритиковал школьную программу по истории

Патрушев раскритиковал школьную программу по истории - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев раскритиковал школьную программу по истории

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал школьную программу по истории России: в некоторых пособиях искажаются факты, тематике героизма советского... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:37

2022-05-24T11:37

2022-05-24T12:10

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал школьную программу по истории России: в некоторых пособиях искажаются факты, тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны уделяется мало времени, лишь единицы старшеклассников могут назвать фамилии героев войны."В прошлом году я посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске. Экскурсовод поделилась со мной впечатлениями от визита группы студентов из США, которые на протяжении всей экскурсии сомневались, рассказывают ли им в музее правду, поскольку наивно полагали, что именно Америка победила гитлеровскую Германию", - рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в России, посетовал Патрушев. "Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно", - отметил Патрушев."В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал", - добавил он.В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров, указал секретарь Совбеза."Самое время вспомнить мысли [знаменитых педагогов Константина] Ушинского и [Антона] Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере", - считает Патрушев."Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды – все это несовместимо с профессиональным призванием педагога", - резюмировал секретарь СБ.

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780861637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, совет безопасности рф, николай патрушев, россия