https://ria.ru/20220524/istoriya-1790302935.html

Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах

Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах - РИА Новости, 24.05.2022

Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах

Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:34

2022-05-24T08:34

2022-05-24T09:02

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

история

вузы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.По итогам заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению и экспертного совета по развитию исторического образования Минобрнауки России разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Проект приказа размещен на официальном сайте для общественного обсуждения."Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года. При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40% объема, отводимого на реализацию этой дисциплины. Таким образом, требования, установленные проектом приказа, позволят закрепить наименование и объем дисциплины "История России", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что в действующих Федеральных государственных образовательных стандартах история зафиксирована как обязательная дисциплина, но не установлены требования к объему и формату ее изучения. Во многих вузах большую часть времени при изучении истории отводят на самостоятельную работу студентов.Наименование, объем и содержание дисциплин университет определяет самостоятельно, добавили в минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20220511/istoriya-1787962217.html

https://na.ria.ru/20220316/minobrnauki-1778400651.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, история, вузы