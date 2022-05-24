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Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах - РИА Новости, 24.05.2022
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Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах
Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах - РИА Новости, 24.05.2022
Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах
Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:34
2022-05-24T09:02
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
история
вузы
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.По итогам заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению и экспертного совета по развитию исторического образования Минобрнауки России разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Проект приказа размещен на официальном сайте для общественного обсуждения."Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года. При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40% объема, отводимого на реализацию этой дисциплины. Таким образом, требования, установленные проектом приказа, позволят закрепить наименование и объем дисциплины "История России", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что в действующих Федеральных государственных образовательных стандартах история зафиксирована как обязательная дисциплина, но не установлены требования к объему и формату ее изучения. Во многих вузах большую часть времени при изучении истории отводят на самостоятельную работу студентов.Наименование, объем и содержание дисциплин университет определяет самостоятельно, добавили в минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20220511/istoriya-1787962217.html
https://na.ria.ru/20220316/minobrnauki-1778400651.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, история, вузы
08:34 24.05.2022 (обновлено: 09:02 24.05.2022)
 
Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах

Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в российских вузах

© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / kasto
Лекция в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По итогам заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению и экспертного совета по развитию исторического образования Минобрнауки России разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Проект приказа размещен на официальном сайте для общественного обсуждения.
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"Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года. При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40% объема, отводимого на реализацию этой дисциплины. Таким образом, требования, установленные проектом приказа, позволят закрепить наименование и объем дисциплины "История России", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в действующих Федеральных государственных образовательных стандартах история зафиксирована как обязательная дисциплина, но не установлены требования к объему и формату ее изучения. Во многих вузах большую часть времени при изучении истории отводят на самостоятельную работу студентов.
Наименование, объем и содержание дисциплин университет определяет самостоятельно, добавили в минобрнауки РФ.
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