https://ria.ru/20220524/indiya-1790298188.html

Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе

Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 24.05.2022

Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе

Взаимодействие Индии, США, Японии и Австралии в формате Quad способствует созданию свободного Индо-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр Нарендра Моди... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:17

2022-05-24T07:17

2022-05-24T09:43

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Взаимодействие Индии, США, Японии и Австралии в формате Quad способствует созданию свободного Индо-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр Нарендра Моди на открытии саммита лидеров формата.Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.Во вторник в Японии проходит третий по счету и второй личный саммит лидеров формата.Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, страны формата "усилили координацию во многих областях, таких как доставка вакцин, борьба с изменением климата, устойчивость цепочки поставок, реагирование на стихийные бедствия и экономическое сотрудничество"."Это обеспечивает мир, процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. "Четверка" проводит конструктивную повестку дня для Индо-Тихоокеанского региона. Благодаря этому имидж Quad как "силы добра" еще больше укрепится", - отметил премьер Индии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, сша, япония