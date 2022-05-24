https://ria.ru/20220524/indiya-1790298188.html
Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе
Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 24.05.2022
Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе
Взаимодействие Индии, США, Японии и Австралии в формате Quad способствует созданию свободного Индо-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр Нарендра Моди... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:17
2022-05-24T07:17
2022-05-24T09:43
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Взаимодействие Индии, США, Японии и Австралии в формате Quad способствует созданию свободного Индо-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр Нарендра Моди на открытии саммита лидеров формата.Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.Во вторник в Японии проходит третий по счету и второй личный саммит лидеров формата.Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, страны формата "усилили координацию во многих областях, таких как доставка вакцин, борьба с изменением климата, устойчивость цепочки поставок, реагирование на стихийные бедствия и экономическое сотрудничество"."Это обеспечивает мир, процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. "Четверка" проводит конструктивную повестку дня для Индо-Тихоокеанского региона. Благодаря этому имидж Quad как "силы добра" еще больше укрепится", - отметил премьер Индии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, япония
07:17 24.05.2022 (обновлено: 09:43 24.05.2022)
Премьер Индии: формат Quad обеспечивает мир в Индо-Тихоокеанском регионе
Премьер Индии Моди: формат Quad обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Взаимодействие Индии, США, Японии и Австралии в формате Quad способствует созданию свободного Индо-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр Нарендра Моди на открытии саммита лидеров формата.
Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию
, США
, Японию
и Австралию
. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ
как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем
.
Во вторник в Японии проходит третий по счету и второй личный саммит лидеров формата.
"За короткий промежуток времени группа Quad заняла важное место на мировой арене. Сегодня возможности Quad стали шире, а форма стала эффективной. Наше взаимное доверие, наша решимость придают новую энергию и энтузиазм демократическим силам. Наше взаимное сотрудничество на уровне Quad способствует созданию свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона, что является общей целью для всех нас", - сказал Моди.
Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, страны формата "усилили координацию во многих областях, таких как доставка вакцин, борьба с изменением климата, устойчивость цепочки поставок, реагирование на стихийные бедствия и экономическое сотрудничество".
"Это обеспечивает мир, процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. "Четверка" проводит конструктивную повестку дня для Индо-Тихоокеанского региона. Благодаря этому имидж Quad как "силы добра" еще больше укрепится", - отметил премьер Индии.