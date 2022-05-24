Рейтинг@Mail.ru
Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220524/finansy-1790397800.html
Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году
Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году - РИА Новости, 24.05.2022
Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году
Масштабы финансирования российско-белорусской рабочей группы по разработкам в области спутниковых технологий будут определены в текущем году, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:20
2022-05-24T14:20
союзное государство
совет федерации рф
роскосмос
россия
минск
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Масштабы финансирования российско-белорусской рабочей группы по разработкам в области спутниковых технологий будут определены в текущем году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос РИА Новости."Подтверждено значение создания совместной российско-белорусской спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли. Мы видим успешное взаимодополняемое усилие белорусских ученых, работающих под эгидой Национальной академии наук и специалистов, ученых, инженеров, конструкторов, работающих в системе "Роскосмоса". Та практика взаимодействия, которая сейчас есть, предусматривает то, что вопрос финансирования и размер финансирования будет определён в текущем году", - сказал Мезенцев в кулуарах международного форума "Новые смыслы новой реальности".По его мнению, "планы, которые практически согласованы сторонами по срокам начала, продолжения и завершения такой работы, позволят говорить о том, что это будет серьёзное дополнение работе по обеспечению достоверной информацией систем МЧС, министерств сельского хозяйства, производителей сельхозпродукции".Он добавил, что по востребованности информация будет поставляться и другим заинтересованным министерствам.В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". Ранее в Минске сообщали, что Белоруссия начала разработку совместного с РФ спутника дистанционного зондирования Земли. По оценке ученых, в зависимости от финансирования на создание спутника может уйти от трех до пяти лет. До этого озвучивались планы запуска нового российско-белорусского спутника в 2025 году, еще одного - в 2027 году. Однако позже журнал "ДЗЗ в России", выпускаемый "Роскосмосом", сообщил, что запуски двух российско-белорусских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли отложены на 2026 и 2028 годы.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789552570.html
https://ria.ru/20220513/infrastruktura-1789691320.html
россия
минск
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, роскосмос, россия, минск, москва, белоруссия
14:20 24.05.2022
 

Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Масштабы финансирования российско-белорусской рабочей группы по разработкам в области спутниковых технологий будут определены в текущем году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Подтверждено значение создания совместной российско-белорусской спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли. Мы видим успешное взаимодополняемое усилие белорусских ученых, работающих под эгидой Национальной академии наук и специалистов, ученых, инженеров, конструкторов, работающих в системе "Роскосмоса". Та практика взаимодействия, которая сейчас есть, предусматривает то, что вопрос финансирования и размер финансирования будет определён в текущем году", - сказал Мезенцев в кулуарах международного форума "Новые смыслы новой реальности".
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:02Союзное государство
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки
По его мнению, "планы, которые практически согласованы сторонами по срокам начала, продолжения и завершения такой работы, позволят говорить о том, что это будет серьёзное дополнение работе по обеспечению достоверной информацией систем МЧС, министерств сельского хозяйства, производителей сельхозпродукции".
Он добавил, что по востребованности информация будет поставляться и другим заинтересованным министерствам.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". Ранее в Минске сообщали, что Белоруссия начала разработку совместного с РФ спутника дистанционного зондирования Земли. По оценке ученых, в зависимости от финансирования на создание спутника может уйти от трех до пяти лет. До этого озвучивались планы запуска нового российско-белорусского спутника в 2025 году, еще одного - в 2027 году. Однако позже журнал "ДЗЗ в России", выпускаемый "Роскосмосом", сообщил, что запуски двух российско-белорусских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли отложены на 2026 и 2028 годы.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 21:13Союзное государство
Минск и Москва обсудят формирование инфраструктуры научных исследований
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
 
Союзное государствоСовет Федерации РФРоскосмосРоссияМинскМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала