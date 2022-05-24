Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Масштабы финансирования российско-белорусской рабочей группы по разработкам в области спутниковых технологий будут определены в текущем году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Подтверждено значение создания совместной российско-белорусской спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли. Мы видим успешное взаимодополняемое усилие белорусских ученых, работающих под эгидой Национальной академии наук и специалистов, ученых, инженеров, конструкторов, работающих в системе "Роскосмоса". Та практика взаимодействия, которая сейчас есть, предусматривает то, что вопрос финансирования и размер финансирования будет определён в текущем году", - сказал Мезенцев в кулуарах международного форума "Новые смыслы новой реальности".
По его мнению, "планы, которые практически согласованы сторонами по срокам начала, продолжения и завершения такой работы, позволят говорить о том, что это будет серьёзное дополнение работе по обеспечению достоверной информацией систем МЧС, министерств сельского хозяйства, производителей сельхозпродукции".
Он добавил, что по востребованности информация будет поставляться и другим заинтересованным министерствам.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". Ранее в Минске сообщали, что Белоруссия начала разработку совместного с РФ спутника дистанционного зондирования Земли. По оценке ученых, в зависимости от финансирования на создание спутника может уйти от трех до пяти лет. До этого озвучивались планы запуска нового российско-белорусского спутника в 2025 году, еще одного - в 2027 году. Однако позже журнал "ДЗЗ в России", выпускаемый "Роскосмосом", сообщил, что запуски двух российско-белорусских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли отложены на 2026 и 2028 годы.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.