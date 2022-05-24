https://ria.ru/20220524/energoresursy-1790402860.html

США и ЕК заявили о необходимости сокращать импорт энергоресурсов из России

США и ЕК заявили о необходимости сокращать импорт энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.05.2022

США и ЕК заявили о необходимости сокращать импорт энергоресурсов из России

США и Еврокомиссия считают, что необходимо безотлагательно принимать меры, направленные на сокращение импорта энергоресурсов из России, говорится в совместном... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:39

2022-05-24T14:39

2022-05-24T14:44

экономика

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США и Еврокомиссия считают, что необходимо безотлагательно принимать меры, направленные на сокращение импорта энергоресурсов из России, говорится в совместном заявлении США и ЕК по европейской энергетической безопасности.По утверждению США и ЕК, остановив поставки газа и электричества в Финляндию, прекратив экспорт газа в Польшу и Болгарию и "угрожая подобными мерами другим европейским странам", Россия якобы проявила себя как "ненадежный поставщик энергетики в Европу"."Еврокомиссия и США понимают безотлагательность принятия решительных мер для сокращения импорта энергоресурсов из России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.США и ЕК заявили, что продолжат работать посредством созданной в марте совместной рабочей группы над диверсификацией поставок природного газа Европе. Стороны также отметили, что приветствуют в качестве одной из мер для достижения поставленных целей контракт Финляндии на аренду судно-терминала СПГ американской Excelerate Energy, Inc. Терминал планируется ввести в эксплуатацию к зиме, он будет расположен на юге Финляндии.США и Еврокомиссия объявили в марте о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы называются диверсификация поставок СПГ и сокращение потребности в природном газе. Еврокомиссия будет работать со странами-членами ЕС над обеспечением как минимум к 2030 году дополнительного спроса на СПГ из США в размере около 50 миллиардов кубометров в год.В середине февраля ЕК сообщила, что Евросоюз за все время поставок - с апреля 2016 года - импортировал из США 64 миллиарда кубометров сжиженного природного газа. В прошлом году объем закупок СПГ в США стал максимальным - более 22 миллиардов кубометров. В январе 2022 года импорт этого топлива достиг рекордного месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров.Запад ввел санкции против РФ из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ожидает введения эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия"."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переход к оплате рублями российского газа вызван недружественными шагами против РФ: у нас украли довольно значительную сумму резервов. Он добавил, что де факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет. Кроме того, он отверг обвинения главы ЕК в "шантаже" из-за перехода на расчеты за газ в рублях, заявив, что в Кремле категорически с такими утверждениями не согласны. По его словам, оплата газа в рублях будет основанием для возобновления поставок из РФ.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789718941.html

https://ria.ru/20220515/elektroenergiya-1788665097.html

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экономика, сша, еврокомиссия, евросоюз, газпром, финляндия, роберт хабек