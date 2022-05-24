https://ria.ru/20220524/ekspeditsiya-1790413695.html
Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции
Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции - РИА Новости, 24.05.2022
Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции
Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:04
2022-05-24T15:04
2022-05-24T15:04
республика саха (якутия)
россия
арктика
шос
брикс
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в городе Москве."В 2022 году в регионах арктической зоны России впервые запустят Arctic Startup Expedition. Инициатором экспедиции стала Республика Саха (Якутия). Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики. Презентация программы… пройдет 25 мая в павильоне Якутии на X технологической конференции Startup Village Skolkovo", - рассказали в пресс-центре.По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, в специфическом климате Якутии появляются неординарные решения проблем жизни на Севере: от ультра-стойких к замерзанию полимеров до кремов от обморожения. "И сейчас мы стремимся принести пользу не только Якутии, но и всем арктическим зонам страны. Глобальные вызовы в виде изменения климата ставят перед всеми совершенно новые проблемы, требующие инновационных решений", - добавил он.Отмечается, что Arctic Startup Expedition является развитием стартап-экспедиции "Б8", начавшейся в 2019 году. За 2019 и 2020 годы в "Б8" участвовали 266 проектов.В первой экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" - онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" - участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии; "Стартапы и устойчивое развитие" - поиск технологических решений, которые помогут Северу и Арктике в борьбе с последствиями изменения климата."Участвовать в стартап-экспедиции могут университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из других стран, в том числе стран БРИКС и ШОС. Заявку на конкурс уже можно оставить на сайте Arctic Startup Expedition – https://arcticse.com", - добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20220513/yakutiya-1788354927.html
https://ria.ru/20220511/implanty-1787823501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, шос, брикс, республика саха (якутия), общество
Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции
Якутия инициировала проведение в российских регионах арктической стартап-экспедиции
ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в городе Москве.
"В 2022 году в регионах арктической зоны России
впервые запустят Arctic Startup Expedition. Инициатором экспедиции стала Республика Саха (Якутия). Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики
. Презентация программы… пройдет 25 мая в павильоне Якутии на X технологической конференции Startup Village Skolkovo", - рассказали в пресс-центре.
По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, в специфическом климате Якутии появляются неординарные решения проблем жизни на Севере: от ультра-стойких к замерзанию полимеров до кремов от обморожения. "И сейчас мы стремимся принести пользу не только Якутии, но и всем арктическим зонам страны. Глобальные вызовы в виде изменения климата ставят перед всеми совершенно новые проблемы, требующие инновационных решений", - добавил он.
Отмечается, что Arctic Startup Expedition является развитием стартап-экспедиции "Б8", начавшейся в 2019 году. За 2019 и 2020 годы в "Б8" участвовали 266 проектов.
В первой экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" - онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" - участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии; "Стартапы и устойчивое развитие" - поиск технологических решений, которые помогут Северу и Арктике в борьбе с последствиями изменения климата.
"Участвовать в стартап-экспедиции могут университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из других стран, в том числе стран БРИКС
и ШОС
. Заявку на конкурс уже можно оставить на сайте Arctic Startup Expedition – https://arcticse.com", - добавили в пресс-центре.