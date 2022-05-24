https://ria.ru/20220524/ekspeditsiya-1790413695.html

Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции

Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции - РИА Новости, 24.05.2022

Якутия инициировала проведение в регионах арктической стартап-экспедиции

Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:04

2022-05-24T15:04

2022-05-24T15:04

республика саха (якутия)

россия

арктика

шос

брикс

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут быть принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в городе Москве."В 2022 году в регионах арктической зоны России впервые запустят Arctic Startup Expedition. Инициатором экспедиции стала Республика Саха (Якутия). Программа направлена на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения задач Севера и Арктики. Презентация программы… пройдет 25 мая в павильоне Якутии на X технологической конференции Startup Village Skolkovo", - рассказали в пресс-центре.По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, в специфическом климате Якутии появляются неординарные решения проблем жизни на Севере: от ультра-стойких к замерзанию полимеров до кремов от обморожения. "И сейчас мы стремимся принести пользу не только Якутии, но и всем арктическим зонам страны. Глобальные вызовы в виде изменения климата ставят перед всеми совершенно новые проблемы, требующие инновационных решений", - добавил он.Отмечается, что Arctic Startup Expedition является развитием стартап-экспедиции "Б8", начавшейся в 2019 году. За 2019 и 2020 годы в "Б8" участвовали 266 проектов.В первой экспедиции предложены треки: "Технологическое предпринимательство" - онлайн-курс для тех, кто только планирует заняться предпринимательством; "Сохранение культурного наследия через новые технологии" - участникам покажут, как работают крупнейшие анимационные студии; "Стартапы и устойчивое развитие" - поиск технологических решений, которые помогут Северу и Арктике в борьбе с последствиями изменения климата."Участвовать в стартап-экспедиции могут университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы, при этом участники могут быть и из других стран, в том числе стран БРИКС и ШОС. Заявку на конкурс уже можно оставить на сайте Arctic Startup Expedition – https://arcticse.com", - добавили в пресс-центре.

https://ria.ru/20220513/yakutiya-1788354927.html

https://ria.ru/20220511/implanty-1787823501.html

россия

арктика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, арктика, шос, брикс, республика саха (якутия), общество