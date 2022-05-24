https://ria.ru/20220524/donbass-1790432377.html
Украинские войска обстреляли Зайцево из гранатомета
Украинские войска обстреляли Зайцево из гранатомета - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево из гранатомета
Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике из гранатомета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:06
2022-05-24T16:06
2022-05-24T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
зайцево
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике из гранатомета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 15.10 (совпадает с мск), по Зайцево (южное) "выпущено 12 гранат из АГС".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/ozeryanovka-1790403844.html
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790403484.html
зайцево
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, зайцево, россия, украина
16:06 24.05.2022 (обновлено: 16:22 24.05.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево из гранатомета
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Зайцево 12 гранат