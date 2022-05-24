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Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/donbass-1790421319.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска в 14.20 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 11 мин калибром 82 миллиметра,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:27
2022-05-24T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
зайцево
украина
россия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 11 мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790403484.html
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790391665.html
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в мире, владимир путин, зайцево, украина, россия
15:27 24.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 11 мин по населенному пункту Зайцево

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив 11 мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗайцевоУкраинаРоссия
 
 
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