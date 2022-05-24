https://ria.ru/20220524/donbass-1790359468.html

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что республики Донбасса окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:35

2022-05-24T12:35

2022-05-24T12:47

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что республики Донбасса окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790330322.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр