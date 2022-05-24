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Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/donbass-1790359468.html
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что республики Донбасса окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:35
2022-05-24T12:47
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что республики Донбасса окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий медведев, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:35 24.05.2022 (обновлено: 12:47 24.05.2022)
 
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Медведев

Медведев: ДНР и ЛНР приняли решение о своей судьбе и не вернутся в состав Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что республики Донбасса окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав Украины.
"Автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины. Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР", - написал он в Telegram-канале.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
11:08Специальная военная операция на Украине
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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