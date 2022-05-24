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Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи - РИА Новости, 24.05.2022
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Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи
Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи - РИА Новости, 24.05.2022
Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи
Дольщики третьего корпуса ЖК "Восточный" в Звенигороде начали получать ключи, которых они не могли дождаться с 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:19
2022-05-24T20:19
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дольщики третьего корпуса ЖК "Восточный" в Звенигороде начали получать ключи, которых они не могли дождаться с 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360".Дом строила компания "СУ-155", которая обанкротилась, из-за чего стройка остановилась. Как рассказала министр жилищной политики Московской области Анна Федотова, проблему помогло решить правительство.Новым застройщиком стала компания "Стройпромавтоматика". Дом достроили, и теперь 63 дольщика начали получать ключи от своих квартир.
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жилье, московская область (подмосковье)
20:19 24.05.2022
 

Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи

© РИА Новости / Виталий БелоусовКлючи от квартир многоэтажного жилого дома
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дольщики третьего корпуса ЖК "Восточный" в Звенигороде начали получать ключи, которых они не могли дождаться с 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360".
Дом строила компания "СУ-155", которая обанкротилась, из-за чего стройка остановилась. Как рассказала министр жилищной политики Московской области Анна Федотова, проблему помогло решить правительство.
"Министерство привлекло застройщика, помогло девелоперу скорректировать всю проектную документацию и полностью проконтролировало процесс", – пояснила она.
Новым застройщиком стала компания "Стройпромавтоматика". Дом достроили, и теперь 63 дольщика начали получать ключи от своих квартир.
 
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