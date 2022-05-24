https://ria.ru/20220524/dolschiki-1790492623.html

Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи

Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи - РИА Новости, 24.05.2022

Дольщики жилого комплекса в Звенигороде начали получать ключи

Дольщики третьего корпуса ЖК "Восточный" в Звенигороде начали получать ключи, которых они не могли дождаться с 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:19

2022-05-24T20:19

2022-05-24T20:19

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156176/45/1561764577_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c372525c40d8a2437c52b4d198b39e04.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дольщики третьего корпуса ЖК "Восточный" в Звенигороде начали получать ключи, которых они не могли дождаться с 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360".Дом строила компания "СУ-155", которая обанкротилась, из-за чего стройка остановилась. Как рассказала министр жилищной политики Московской области Анна Федотова, проблему помогло решить правительство.Новым застройщиком стала компания "Стройпромавтоматика". Дом достроили, и теперь 63 дольщика начали получать ключи от своих квартир.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, московская область (подмосковье)