https://ria.ru/20220524/dodon-1790419300.html
Обыски у Додона продолжаются более девяти часов
Обыски у Додона продолжаются более девяти часов - РИА Новости, 24.05.2022
Обыски у Додона продолжаются более девяти часов
Следователи уже более девяти часов проводят обыски в рамках дела экс-президента Молдавии Игоря Додона, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре республики. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:20
2022-05-24T15:20
2022-05-24T16:52
в мире
владимир плахотнюк
молдавия
кишинев
ренато усатый
россия
генеральная прокуратура рф
игорь додон
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Следователи уже более девяти часов проводят обыски в рамках дела экс-президента Молдавии Игоря Додона, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре республики.Обыски, которые начались примерно в семь утра, идут не только в доме Додона в Кишиневе, но и у его родителей в Каларашском районе, а также в офисе Молдавско-российского делового союза, который возглавляет политик, и еще по нескольким адресам.Как сообщала глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек, следственные действия проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии.Додона подозревают в измене родине, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счет преступной организации. Местные СМИ сообщили, что политика задержали на 72 часа, однако в надзорном ведомстве это опровергли.Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020-го.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220524/dodon-1790393749.html
https://ria.ru/20220524/dodon-1790357261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир плахотнюк, молдавия, кишинев, ренато усатый, россия, генеральная прокуратура рф, игорь додон
15:20 24.05.2022 (обновлено: 16:52 24.05.2022)
Обыски у Додона продолжаются более девяти часов
Обыски у экс-президента Молдавии Додона продолжаются более девяти часов
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Следователи уже более девяти часов проводят обыски в рамках дела экс-президента Молдавии Игоря Додона, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре республики.
"Следственные мероприятия продолжаются, мы предоставим детали после их завершения", — добавили в ведомстве.
Обыски, которые начались примерно в семь утра, идут не только в доме Додона в Кишиневе
, но и у его родителей в Каларашском районе, а также в офисе Молдавско-российского делового союза, который возглавляет политик, и еще по нескольким адресам.
Как сообщала глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек, следственные действия проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
.
Додона подозревают в измене родине, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счет преступной организации. Местные СМИ сообщили, что политика задержали на 72 часа, однако в надзорном ведомстве это опровергли.
Игорь Додон
занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020-го.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком
и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России
молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому
— заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.