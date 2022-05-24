https://ria.ru/20220524/diversanty-1790439431.html

В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу

В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 24.05.2022

В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу

Диверсионную группу из пяти человек задержали в Энергодаре, заявил заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:34

2022-05-24T16:34

2022-05-24T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

энергодар

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Диверсионную группу из пяти человек задержали в Энергодаре, заявил заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Причем там один из них вообще был насильно туда записан", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, главная задача таких диверсантов - запугать местных жителей, которые уже увидели, что "русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/spetsnaz-1781699323.html

https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html

энергодар

запорожская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, энергодар, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина