В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу
В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу из пяти человек
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Диверсионную группу из пяти человек задержали в Энергодаре, заявил заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Причем там один из них вообще был насильно туда записан", - сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, главная задача таких диверсантов - запугать местных жителей, которые уже увидели, что "русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.