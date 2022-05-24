https://ria.ru/20220524/deklaratsiya-1790148853.html

Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США (2002)

Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США (2002) - РИА Новости, 24.05.2022

Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США (2002)

Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США была подписана в Москве 24 мая 2002 года в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T00:26

2022-05-24T00:26

2022-05-24T00:26

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Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США была подписана в Москве 24 мая 2002 года в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего. В документе декларируется отказ от принципов, на которых строилась безопасность в годы "холодной войны", и изложены новая схема, структура и модели стратегической стабильности.Период первого президентства Джорджа Буша-младшего некоторые эксперты называют "историческим апогеем" российско-американских отношений, имея в виду беспрецедентно высокую степень сотрудничества в рамках "войны с террором". После терактов 11 сентября 2001 года Россия заявила о поддержке США в войне с международным терроризмом и стала важнейшим союзником Америки в деле борьбы с распространением оружия массового уничтожения.23-26 мая 2002 года президент США Джордж Буш-младший посетил Россию с первым официальным визитом.В ходе переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Владимир Путин отметил, что Россия и США выходят на новое качество отношений. Президент России подчеркнул, что нынешний визит Джорджа Буша в Россию является качественно иным, чем все другие визиты глав США. До этого все встречи были посвящены преодолению противоречий, отметил российский лидер, но теперь страны выходят на новый уровень сотрудничества в вопросах безопасности, ограничении стратегических потенциалов, участии в строительстве нового мира.В свою очередь Джордж Буш отметил, что США и Россия ведут очень важную дискуссию, в результате которой будет подписан документ, свидетельствующий о дружеских отношениях между двумя странами.По итогам переговоров главы государств подписали ряд двусторонних документов, в том числе Декларацию о новых стратегических отношениях. В Декларации было констатировано, что эпоха, когда Россия и США рассматривали друг друга как врага или стратегическую угрозу, закончилась. Россия и США заявили, что уже действуют как партнеры и друзья, давая ответ на новые вызовы XXI века, и являются союзниками в глобальной борьбе против международного терроризма. Страны обязались продолжать сотрудничать в поддержке усилий афганского народа, направленных на то, чтобы превратить Афганистан в стабильное, жизнеспособное государство, живущее в мире с самим собой и своими соседями.В Центральной Азии и на Южном Кавказе Россия и США признали свой общий интерес в содействии стабильности, суверенитету и территориальной целостности всех государств этого региона.Россия и США заявили, что отвергают показавшую свою несостоятельность модель соперничества "великих держав", которое может только усилить конфликтный потенциал в этих регионах, и будут сотрудничать в решении региональных конфликтов, в том числе в Абхазии и Нагорном Карабахе, а также приднестровского вопроса в Молдавии.В декларации было зафиксировано, что успешное национальное развитие в XXI столетии требует уважения норм и практики свободного рынка. Стороны заявили о намерении расширять экономические связи между двумя странами, добиваться углубления интеграции России в мировую экономику в качестве одного из ведущих участников мировой экономической системы. Россия и США обязались наращивать совместные усилия в борьбе с новыми глобальными вызовами XXI века, включая борьбу с взаимосвязанными угрозами международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.Стороны согласились осуществить ряд мер, направленных на укрепление доверия и расширение транспарентности в области противоракетной обороны, в числе которых – обмен информацией по противоракетным программам, испытаниям в этой области, взаимные посещения в целях наблюдения за противоракетными испытаниями и ознакомительного осмотра противоракетных систем. Государства также намерены предпринять шаги, необходимые для начала функционирования Совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения.Стороны подтвердили готовность расширять контакты между министерствами обороны, министерствами иностранных дел, разведывательными ведомствами и стремиться к приданию этим контактам регулярного характера.По мнению экспертов, значение Декларации о новых стратегических отношениях между Россией и США трудно переоценить. В ней были обозначены принципиальные развязки практически всех проблем, дестабилизировавших российско-американские отношения в 1990-е годы, и намечены практические пути к реальному партнерству в области безопасности. Перелом в российско-американских отношениях содействовал позитивному решению проблем, накопившихся между Россией и НАТО в связи с расширением Североатлантического альянса на восток. Однако уже вскоре проявились серьезные расхождения в подходах к обеспечению международной и национальной безопасности: в марте 2003 года началась война в Ираке под надуманным Вашингтоном предлогом, по сути уничтожившая хрупкий мир на Ближнем Востоке. Со своей стороны, президент России Владимир Путин в 2007 году на международной конференции в Мюнхене прямо заявил о собственных геополитических интересах РФ. Россия стала на путь укрепления суверенитета, что вызвало раздражение среди руководства США и НАТО.В 2009 году государства предприняли попытку перезагрузки отношений, но она оказалась неудачной. Отношения России и США, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, в последние годы серьезно деградировали из-за различных подходов к урегулированию ряда международных проблем и целенаправленных действий Вашингтона по разрушению фундамента сотрудничества. Под предлогом внутриукраинского кризиса в Вашингтоне с марта 2014 года взяли курс на "системное сдерживание" России, предприняли шаги по разрушению фундамента взаимодействия. Продолжается насаждение общественности враждебного образа России. В СМИ развернута беспрецедентная пропагандистская кампания. В Вашингтоне с маниакальной настойчивостью штампуют антироссийские рестрикции, в том числе жертвуя интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику. Россия остается открытой к поиску конструктивных решений по комплексному урегулированию имеющихся проблем на основе принципа неделимости безопасности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, россия