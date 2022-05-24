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Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев - РИА Новости, 24.05.2022
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Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев
Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев - РИА Новости, 24.05.2022
Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев
Необходимо определить учебные учреждения, которые в новом учебном году примут школьников и студентов, приехавших в Россию с Донбасса и из Украины, вопрос нужно... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:11
2022-05-24T12:11
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Необходимо определить учебные учреждения, которые в новом учебном году примут школьников и студентов, приехавших в Россию с Донбасса и из Украины, вопрос нужно держать на контроле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Среди вынужденных переселенцев много школьников и студентов. Сейчас нужно определить, какие учебные заведения будут готовы их принять в новом учебном году. Эту ситуацию нужно держать под контролем. И, конечно, в особом внимании нуждаются прибывшие к нам дети-сироты и те, у кого в России нет родственников и знакомых", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Он добавил, что помощь также необходимо оказывать тем российским семьям, которые готовы взять к себе детей.
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общество, россия, дмитрий медведев
12:11 24.05.2022
 
Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев

Зампред Совбеза Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Необходимо определить учебные учреждения, которые в новом учебном году примут школьников и студентов, приехавших в Россию с Донбасса и из Украины, вопрос нужно держать на контроле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Среди вынужденных переселенцев много школьников и студентов. Сейчас нужно определить, какие учебные заведения будут готовы их принять в новом учебном году. Эту ситуацию нужно держать под контролем. И, конечно, в особом внимании нуждаются прибывшие к нам дети-сироты и те, у кого в России нет родственников и знакомых", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Он добавил, что помощь также необходимо оказывать тем российским семьям, которые готовы взять к себе детей.
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