Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев
Зампред Совбеза Медведев призвал определить, какие вузы примут студентов-беженцев
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Необходимо определить учебные учреждения, которые в новом учебном году примут школьников и студентов, приехавших в Россию с Донбасса и из Украины, вопрос нужно держать на контроле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Среди вынужденных переселенцев много школьников и студентов. Сейчас нужно определить, какие учебные заведения будут готовы их принять в новом учебном году. Эту ситуацию нужно держать под контролем. И, конечно, в особом внимании нуждаются прибывшие к нам дети-сироты и те, у кого в России нет родственников и знакомых", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Он добавил, что помощь также необходимо оказывать тем российским семьям, которые готовы взять к себе детей.