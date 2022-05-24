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Медведев призвал быстро рассматривать заявления беженцев на матпомощь
Медведев призвал быстро рассматривать заявления беженцев на матпомощь - РИА Новости, 24.05.2022
Медведев призвал быстро рассматривать заявления беженцев на матпомощь
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что затягивать с рассмотрением заявлений беженцев из Донбасса и с Украины на получение материальной помощи нельзя,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:01
2022-05-24T12:01
2022-05-24T12:01
специальная военная операция на украине
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что затягивать с рассмотрением заявлений беженцев из Донбасса и с Украины на получение материальной помощи нельзя, поэтому необходимо отладить систему сбора данных."Нельзя затягивать с заявлениями о выдаче материальной помощи беженцам. Чтобы таких промедлений не было, необходимо отладить систему централизованного сбора и обработки данных о переселенцах, в кратчайшие сроки оказывать все меры социальной поддержки - это касается и семей с детьми, и пожилых людей, и инвалидов: всех тех, кто нуждается в особой заботе", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Он отметил, что совершенствования требует и процедура сбора документов для присвоения статуса беженца, выдачи вида на жительство или гражданства страны, в частности, по мнению Медведева, нужно проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах при обращении в суды, или же предусмотреть компенсацию этих расходов.
https://ria.ru/20220520/donbass-1789673307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Медведев призвал быстро рассматривать заявления беженцев на матпомощь
Медведев: нельзя затягивать с заявлениями о выдаче материальной помощи беженцам
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что затягивать с рассмотрением заявлений беженцев из Донбасса и с Украины на получение материальной помощи нельзя, поэтому необходимо отладить систему сбора данных.
"Нельзя затягивать с заявлениями о выдаче материальной помощи беженцам. Чтобы таких промедлений не было, необходимо отладить систему централизованного сбора и обработки данных о переселенцах, в кратчайшие сроки оказывать все меры социальной поддержки - это касается и семей с детьми, и пожилых людей, и инвалидов: всех тех, кто нуждается в особой заботе", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Он отметил, что совершенствования требует и процедура сбора документов для присвоения статуса беженца, выдачи вида на жительство или гражданства страны, в частности, по мнению Медведева, нужно проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах при обращении в суды, или же предусмотреть компенсацию этих расходов.