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В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 24.05.2022

В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Почти 1,5 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:32

2022-05-24T09:32

2022-05-24T09:32

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск вторника, границу России с начала конфликта пересекли 1 миллион 444 тысячи 761 человек, среди которых 240,49 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, донбасс, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика