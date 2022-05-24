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В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
Почти 1,5 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:32
2022-05-24T09:32
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск вторника, границу России с начала конфликта пересекли 1 миллион 444 тысячи 761 человек, среди которых 240,49 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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россия, донбасс, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:32 24.05.2022
 
В Россию прибыли почти полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию с начала эскалации прибыли почти 1,5 миллиона беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск вторника, границу России с начала конфликта пересекли 1 миллион 444 тысячи 761 человек, среди которых 240,49 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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