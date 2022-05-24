https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html

Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую

Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую - РИА Новости, 24.05.2022

Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:24

2022-05-24T14:24

2022-05-24T15:14

россия

происшествия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.В Instagram* у Белоцерковской почти миллион подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html

https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)