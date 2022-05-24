https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html
Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую
Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую - РИА Новости, 24.05.2022
Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:24
2022-05-24T14:24
2022-05-24T15:14
россия
происшествия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.В Instagram* у Белоцерковской почти миллион подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:24 24.05.2022 (обновлено: 15:14 24.05.2022)
Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Белоцерковскую за фейки о ВС России
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест блогера Вероники Белоцерковской по обвинению в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ей вменяется два эпизода статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сообщений о Вооруженных силах России).
По данным СК
, в марте Белоцерковская опубликовала ряд постов c ложными сведениями об использовании ВС
для уничтожения городов и гражданского населения Украины
, в том числе детей. МВД объявило ее в розыск.
В Instagram* у Белоцерковской почти миллион подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.