https://ria.ru/20220524/airbnb-1790389277.html
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка
Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:03
2022-05-24T14:03
2022-05-24T14:03
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китай
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пекин
аренда
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новости - туризм
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники."Компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник", — заявил телеканал.Сервис начал работу в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с сильной внутренней конкуренцией. Деятельность в Китае приносила примерно один процент от выручки за последние несколько лет.Источники отметили, что сегмент уже был затратным и сложным, а пандемия усугубила ситуацию. Уточняется, что компания сохранит свой офис в Пекине и будет помогать клиентам в Китае с арендой жилья за рубежом.Ранее Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии.Портал существует с 2008 года. Сайт компании содержит около шести миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 220 странах.
https://ria.ru/20220514/oteli-1788527185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, airbnb, пекин, аренда, жилье, новости - туризм, туризм, туристы
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка, сообщают СМИ
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник", — заявил телеканал.
Сервис начал работу в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с сильной внутренней конкуренцией. Деятельность в Китае приносила примерно один процент от выручки за последние несколько лет.
Источники отметили, что сегмент уже был затратным и сложным, а пандемия усугубила ситуацию. Уточняется, что компания сохранит свой офис в Пекине и будет помогать клиентам в Китае с арендой жилья за рубежом.
Ранее Airbnb приостановила
деятельность в России и Белоруссии.
Портал существует с 2008 года. Сайт компании содержит около шести миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 220 странах.