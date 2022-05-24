https://ria.ru/20220524/airbnb-1790389277.html

Airbnb объявил об уходе с китайского рынка

Airbnb объявил об уходе с китайского рынка - РИА Новости, 24.05.2022

Airbnb объявил об уходе с китайского рынка

Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:03

2022-05-24T14:03

2022-05-24T14:03

туризм

китай

airbnb

пекин

аренда

жилье

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники."Компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник", — заявил телеканал.Сервис начал работу в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с сильной внутренней конкуренцией. Деятельность в Китае приносила примерно один процент от выручки за последние несколько лет.Источники отметили, что сегмент уже был затратным и сложным, а пандемия усугубила ситуацию. Уточняется, что компания сохранит свой офис в Пекине и будет помогать клиентам в Китае с арендой жилья за рубежом.Ранее Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии.Портал существует с 2008 года. Сайт компании содержит около шести миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 220 странах.

https://ria.ru/20220514/oteli-1788527185.html

китай

пекин

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

китай, airbnb, пекин, аренда, жилье, новости - туризм, туризм, туристы