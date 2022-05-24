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Airbnb объявил об уходе с китайского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220524/airbnb-1790389277.html
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка
Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:03
2022-05-24T14:03
туризм
китай
airbnb
пекин
аренда
жилье
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники."Компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник", — заявил телеканал.Сервис начал работу в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с сильной внутренней конкуренцией. Деятельность в Китае приносила примерно один процент от выручки за последние несколько лет.Источники отметили, что сегмент уже был затратным и сложным, а пандемия усугубила ситуацию. Уточняется, что компания сохранит свой офис в Пекине и будет помогать клиентам в Китае с арендой жилья за рубежом.Ранее Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии.Портал существует с 2008 года. Сайт компании содержит около шести миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 220 странах.
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китай, airbnb, пекин, аренда, жилье, новости - туризм, туризм, туристы
14:03 24.05.2022
 
Airbnb объявил об уходе с китайского рынка

Airbnb объявил об уходе с китайского рынка, сообщают СМИ

© РИА Новости / Сергей КузнецовСотрудник офиса работает за компьютером
Сотрудник офиса работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb закрывает свой китайский бизнес, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник", — заявил телеканал.
Сервис начал работу в Поднебесной в 2016 году и столкнулся с сильной внутренней конкуренцией. Деятельность в Китае приносила примерно один процент от выручки за последние несколько лет.
Источники отметили, что сегмент уже был затратным и сложным, а пандемия усугубила ситуацию. Уточняется, что компания сохранит свой офис в Пекине и будет помогать клиентам в Китае с арендой жилья за рубежом.
Ранее Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии.
Портал существует с 2008 года. Сайт компании содержит около шести миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 220 странах.
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ТуризмКитайAirbnbПекинАрендаЖильеНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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