14:50 23.05.2022 (обновлено: 14:52 23.05.2022)
ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России
Постпред России Чижов заявил, что Евросоюз вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС делает все, чтобы вывезти с Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, демонстрируя эгоистический подход, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом", - сказал он в эфире "России 24".
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.