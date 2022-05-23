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ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России - РИА Новости, 23.05.2022
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ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России
ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России - РИА Новости, 23.05.2022
ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России
ЕС делает все, чтобы вывезти с Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, демонстрируя эгоистический подход, заявил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:50
2022-05-23T14:52
оон
украина
василий небензя
одесса
владимир чижов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС делает все, чтобы вывезти с Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, демонстрируя эгоистический подход, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом", - сказал он в эфире "России 24".Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782609724.html
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оон, украина, василий небензя, одесса, владимир чижов
14:50 23.05.2022 (обновлено: 14:52 23.05.2022)
 
ЕС вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна, заявил постпред России

Постпред России Чижов заявил, что Евросоюз вывозит с Украины запасы прошлогоднего зерна

© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЕС делает все, чтобы вывезти с Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, демонстрируя эгоистический подход, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом", - сказал он в эфире "России 24".
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 20:37
ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:37
Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном
 
ООНУкраинаВасилий НебензяОдессаВладимир Чижов
 
 
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