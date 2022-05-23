21:48 23.05.2022 (обновлено: 23:44 23.05.2022)
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны
Официальный представитель МИД Захарова: заявления Майи Санду о Дне Победы неуместны
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Упомянутое поздравление было адресовано прежде всего гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", — говорится в комментарии ведомства.
Представитель министерства отметила, что торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. Захарова, в частности, отметила, что в Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тысяч человек. Она добавила, что массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге.
По словам Захаровой, многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общего для всех народов бывшего СССР.
"Занятая президентом Молдавии позиция весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", — заключила представитель МИД.
Захарова обратила внимание на "недружественные высказывания" Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью местным СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес две недели назад послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".