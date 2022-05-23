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Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны

Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны - РИА Новости, 23.05.2022

Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны

Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:48

2022-05-23T21:48

2022-05-23T23:44

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кишинев

майя санду

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Упомянутое поздравление было адресовано прежде всего гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", — говорится в комментарии ведомства.Представитель министерства отметила, что торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. Захарова, в частности, отметила, что в Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тысяч человек. Она добавила, что массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге.По словам Захаровой, многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общего для всех народов бывшего СССР."Занятая президентом Молдавии позиция весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", — заключила представитель МИД.Захарова обратила внимание на "недружественные высказывания" Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью местным СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес две недели назад послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".

https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html

https://ria.ru/20220520/moldaviya-1789853283.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия