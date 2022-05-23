Рейтинг@Mail.ru
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/zayavleniya-1790276237.html
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны - РИА Новости, 23.05.2022
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны
Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:48
2022-05-23T23:44
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590775076_0:26:1660:960_1920x0_80_0_0_446758fc6007031cb5b4041883e78592.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Упомянутое поздравление было адресовано прежде всего гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", — говорится в комментарии ведомства.Представитель министерства отметила, что торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. Захарова, в частности, отметила, что в Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тысяч человек. Она добавила, что массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге.По словам Захаровой, многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общего для всех народов бывшего СССР."Занятая президентом Молдавии позиция весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", — заключила представитель МИД.Захарова обратила внимание на "недружественные высказывания" Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью местным СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес две недели назад послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".
https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html
https://ria.ru/20220520/moldaviya-1789853283.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590775076_0:0:1656:1241_1920x0_80_0_0_01cfd40e8ad44492bf1701d687ceec63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия
21:48 23.05.2022 (обновлено: 23:44 23.05.2022)
 
Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны

Официальный представитель МИД Захарова: заявления Майи Санду о Дне Победы неуместны

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления главы Молдавии Майи Санду о Дне Победы неуместны и граничат с отсутствием такта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Упомянутое поздравление было адресовано прежде всего гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", — говорится в комментарии ведомства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:55
Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Представитель министерства отметила, что торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. Захарова, в частности, отметила, что в Кишиневе шествие "Бессмертного полка" собрало около 30 тысяч человек. Она добавила, что массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге.
По словам Захаровой, многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общего для всех народов бывшего СССР.
"Занятая президентом Молдавии позиция весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", — заключила представитель МИД.
Захарова обратила внимание на "недружественные высказывания" Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью местным СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес две недели назад послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 22:37
Санду рассказала о плане на случай прекращения поставок газа из России
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала