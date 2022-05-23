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Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России - РИА Новости, 23.05.2022
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Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России
Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России - РИА Новости, 23.05.2022
Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конфискацию активов граждан, поддержавших российскую военную операцию. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:09
2022-05-23T14:05
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конфискацию активов граждан, поддержавших российскую военную операцию.На Украине с марта уже действует закон о "принудительном изъятии" объектов собственности России и ее резидентов. Зеленский также пригрозил сделать все для конфискации активов "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, владимир зеленский
10:09 23.05.2022 (обновлено: 14:05 23.05.2022)
 
Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России

Зеленский подписал закон о конфискации активов украинцев, поддержавших спецоперацию России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конфискацию активов граждан, поддержавших российскую военную операцию.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", который Верховная рада одобрила 12 мая 2022 года", — говорится в сообщении телеграм-канала офиса главы государства.

На Украине с марта уже действует закон о "принудительном изъятии" объектов собственности России и ее резидентов. Зеленский также пригрозил сделать все для конфискации активов "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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