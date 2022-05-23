https://ria.ru/20220523/zakon-1790092613.html

Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России

Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России - РИА Новости, 23.05.2022

Зеленский подписал закон об изъятии активов сторонников спецоперации России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конфискацию активов граждан, поддержавших российскую военную операцию. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:09

2022-05-23T10:09

2022-05-23T14:05

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конфискацию активов граждан, поддержавших российскую военную операцию.На Украине с марта уже действует закон о "принудительном изъятии" объектов собственности России и ее резидентов. Зеленский также пригрозил сделать все для конфискации активов "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский