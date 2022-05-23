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Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова - РИА Новости, 23.05.2022
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Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова
Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова - РИА Новости, 23.05.2022
Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:44
2022-05-23T16:00
в мире
польша
украина
верховная рада украины
мария захарова
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, которое анонсировал Владимир Зеленский, назвав это казусом суверенитета.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Казус суверенитета, иначе не скажешь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать"."Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", - написала Захарова. Она добавила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, "восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны".
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в мире, польша, украина, верховная рада украины, мария захарова, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:44 23.05.2022 (обновлено: 16:00 23.05.2022)
 
Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Зеленский де-факто легализует захват Украины Польшей

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, которое анонсировал Владимир Зеленский, назвав это казусом суверенитета.
Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
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"Казус суверенитета, иначе не скажешь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать".
"Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", - написала Захарова. Она добавила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, "восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны".
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В миреПольшаУкраинаВерховная Рада УкраиныМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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