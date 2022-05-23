15:44 23.05.2022 (обновлено: 16:00 23.05.2022)
Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Зеленский де-факто легализует захват Украины Польшей
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, которое анонсировал Владимир Зеленский, назвав это казусом суверенитета.
Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
"Казус суверенитета, иначе не скажешь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать".
"Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", - написала Захарова. Она добавила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, "восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны".