https://ria.ru/20220523/zakhvat-1790194141.html

Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова

Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова - РИА Новости, 23.05.2022

Зеленский легализует захват Украины поляками, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:44

2022-05-23T15:44

2022-05-23T16:00

в мире

польша

украина

верховная рада украины

мария захарова

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, которое анонсировал Владимир Зеленский, назвав это казусом суверенитета.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Казус суверенитета, иначе не скажешь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать"."Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", - написала Захарова. Она добавила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим её уничтожает, "восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны".

https://ria.ru/20220516/zerno-1788804727.html

https://ria.ru/20220510/toplivo-1787713839.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, украина, верховная рада украины, мария захарова, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)