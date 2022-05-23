https://ria.ru/20220523/zaderzhanie-1790084888.html

В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны

В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны - РИА Новости, 23.05.2022

В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:41

2022-05-23T09:41

2022-05-23T09:53

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены тротил, порох, обрез и патроны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца г. Севастополя 1976 г.р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

https://ria.ru/20220404/krym-1781634789.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, россия