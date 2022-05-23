09:41 23.05.2022 (обновлено: 09:53 23.05.2022)
В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны
В Севастополе задержали россиянина, хранившего тротил, порох, обрез и патроны
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены тротил, порох, обрез и патроны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца г. Севастополя 1976 г.р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).