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В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны - РИА Новости, 23.05.2022
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В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны
В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны - РИА Новости, 23.05.2022
В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны
Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:41
2022-05-23T09:53
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены тротил, порох, обрез и патроны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца г. Севастополя 1976 г.р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
https://ria.ru/20220404/krym-1781634789.html
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происшествия, севастополь, россия
09:41 23.05.2022 (обновлено: 09:53 23.05.2022)
 
В Севастополе задержали мужчину, хранившего тротил, порох, обрез и патроны

В Севастополе задержали россиянина, хранившего тротил, порох, обрез и патроны

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено в отношении севастопольца, у которого на даче найдены тротил, порох, обрез и патроны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца г. Севастополя 1976 г.р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
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