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Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 23.05.2022
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН
Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:03
2022-05-23T09:50
в мире
япония
токио
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK.Байден находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров. Через несколько минут начнется совместная пресс-конференция."Я сказал о необходимости реформы и укрепления ООН, включая Совет безопасности, который несет важную ответственность за мир и безопасность мирового сообщества, и президент Байден со мной согласился. Кроме того, президент Байден выразил поддержку тому, чтобы Япония стала постоянным членом в реформированном Совете безопасности (ООН)", - сказал Кисида.Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
https://ria.ru/20220523/sammit-1790071877.html
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в мире, япония, токио, джо байден, фумио кисида
08:03 23.05.2022 (обновлено: 09:50 23.05.2022)
 
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН

Президент США Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK.
Байден находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров. Через несколько минут начнется совместная пресс-конференция.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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СМИ: Кисида сообщил Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме
"Я сказал о необходимости реформы и укрепления ООН, включая Совет безопасности, который несет важную ответственность за мир и безопасность мирового сообщества, и президент Байден со мной согласился. Кроме того, президент Байден выразил поддержку тому, чтобы Япония стала постоянным членом в реформированном Совете безопасности (ООН)", - сказал Кисида.
Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:32
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
 
В миреЯпонияТокиоДжо БайденФумио Кисида
 
 
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