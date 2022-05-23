https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790072879.html
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 23.05.2022
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН
Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:03
2022-05-23T08:03
2022-05-23T09:50
в мире
япония
токио
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK.Байден находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров. Через несколько минут начнется совместная пресс-конференция."Я сказал о необходимости реформы и укрепления ООН, включая Совет безопасности, который несет важную ответственность за мир и безопасность мирового сообщества, и президент Байден со мной согласился. Кроме того, президент Байден выразил поддержку тому, чтобы Япония стала постоянным членом в реформированном Совете безопасности (ООН)", - сказал Кисида.Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
https://ria.ru/20220523/sammit-1790071877.html
https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, джо байден, фумио кисида
08:03 23.05.2022 (обновлено: 09:50 23.05.2022)
Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН
Президент США Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН