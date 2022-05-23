https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790072879.html

Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН

Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН - РИА Новости, 23.05.2022

Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом СБ ООН

Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:03

2022-05-23T08:03

2022-05-23T09:50

в мире

япония

токио

джо байден

фумио кисида

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал необходимость реформирования СБ ООН и стремление Японии стать его постоянным членом, сообщил телеканал NHK.Байден находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров. Через несколько минут начнется совместная пресс-конференция."Я сказал о необходимости реформы и укрепления ООН, включая Совет безопасности, который несет важную ответственность за мир и безопасность мирового сообщества, и президент Байден со мной согласился. Кроме того, президент Байден выразил поддержку тому, чтобы Япония стала постоянным членом в реформированном Совете безопасности (ООН)", - сказал Кисида.Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.

https://ria.ru/20220523/sammit-1790071877.html

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790075386.html

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токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, токио, джо байден, фумио кисида