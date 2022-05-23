Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vystavki-1790168684.html
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок - РИА Новости, 23.05.2022
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок
Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:33
2022-05-23T14:37
россия
в мире
москва
экспо-2030
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в письме гендиректору организации сообщил, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления на политизированную линию в антироссийском ключе, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина."Председатель правительства России Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки "ЭКСПО-2030", - говорится в сообщении.В этом письме, как сообщается, названы причины такого решения."С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Добровольно принимая это непростое решение, Российская Федерация надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества", - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.
https://ria.ru/20220504/expo-1786768818.html
https://ria.ru/20220523/ekspo-2030-1790141070.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, москва, экспо-2030, михаил мишустин
Материал дополняется
14:33 23.05.2022 (обновлено: 14:37 23.05.2022)
 
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок

Премьер Мишустин заявил, что выставочное движение стало жертвой антироссийской политики

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в письме гендиректору организации сообщил, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления на политизированную линию в антироссийском ключе, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки "ЭКСПО-2030", - говорится в сообщении.
Павильон России на Всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 12:33
Польша потребовала исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"
В этом письме, как сообщается, названы причины такого решения.
"С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Добровольно принимая это непростое решение, Российская Федерация надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества", - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:05
Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030
 
РоссияВ миреМоскваЭкспо-2030Михаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала