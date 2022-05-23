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14:33 23.05.2022 (обновлено: 14:37 23.05.2022)
Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок
Премьер Мишустин заявил, что выставочное движение стало жертвой антироссийской политики
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в письме гендиректору организации сообщил, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления на политизированную линию в антироссийском ключе, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки "ЭКСПО-2030", - говорится в сообщении.
В этом письме, как сообщается, названы причины такого решения.
"С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Добровольно принимая это непростое решение, Российская Федерация надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества", - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.