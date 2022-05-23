https://ria.ru/20220523/vystavki-1790168684.html

Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок

Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок - РИА Новости, 23.05.2022

Мишустин отправил письмо главе Международного бюро выставок

Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:33

2022-05-23T14:33

2022-05-23T14:37

россия

в мире

москва

экспо-2030

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок от отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в письме гендиректору организации сообщил, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления на политизированную линию в антироссийском ключе, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина."Председатель правительства России Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки "ЭКСПО-2030", - говорится в сообщении.В этом письме, как сообщается, названы причины такого решения."С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Добровольно принимая это непростое решение, Российская Федерация надеется на то, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к исторически истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества", - приводит выдержку из письма пресс-служба правительства РФ.

https://ria.ru/20220504/expo-1786768818.html

https://ria.ru/20220523/ekspo-2030-1790141070.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, москва, экспо-2030, михаил мишустин