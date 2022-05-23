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Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты

Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 23.05.2022

Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты

Жители Тюменского и Абатского районов, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате природных пожаров, получат единовременные выплаты, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:31

2022-05-23T15:31

2022-05-23T15:31

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Жители Тюменского и Абатского районов, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате природных пожаров, получат единовременные выплаты, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Размер выплаты за жилые помещения пострадавшим от пожара жителям поселка Богандинский Тюменского района, а также деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района будет определен из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра."Как я и обещал, земляки, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара в поселке Богандинский Тюменского района, получат единовременные выплаты. Подписал соответствующее постановление... Аналогичная поддержка будет и погорельцам из деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района", – сообщил в своем Telegram-канале Александр Моор.Губернатор отметил, что на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, и призвал жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности.Ранее сообщалось, что в этом году первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе на площади в 400 квадратных метров. Особый противопожарный режим в регионе введен 15 апреля, в связи с пожароопасной обстановкой он был продлен до 26 мая. За минувшие сутки на территории области не зафиксировано новых природных пожаров. По данным на утро 23 мая, действует один почвенный пожар, лесных пожаров нет.

https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор