Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220523/vyplaty-1790190223.html
Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты
Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты - РИА Новости, 23.05.2022
Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты
Жители Тюменского и Абатского районов, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате природных пожаров, получат единовременные выплаты, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:31
2022-05-23T15:31
тюменская область
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520731_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a273e433b24c252683fcc7033c68b4da.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Жители Тюменского и Абатского районов, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате природных пожаров, получат единовременные выплаты, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Размер выплаты за жилые помещения пострадавшим от пожара жителям поселка Богандинский Тюменского района, а также деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района будет определен из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра."Как я и обещал, земляки, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара в поселке Богандинский Тюменского района, получат единовременные выплаты. Подписал соответствующее постановление... Аналогичная поддержка будет и погорельцам из деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района", – сообщил в своем Telegram-канале Александр Моор.Губернатор отметил, что на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, и призвал жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности.Ранее сообщалось, что в этом году первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе на площади в 400 квадратных метров. Особый противопожарный режим в регионе введен 15 апреля, в связи с пожароопасной обстановкой он был продлен до 26 мая. За минувшие сутки на территории области не зафиксировано новых природных пожаров. По данным на утро 23 мая, действует один почвенный пожар, лесных пожаров нет.
https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520731_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2328cf0293b3582810040d9ae98b3e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор
15:31 23.05.2022
 

Пострадавшие от природных пожаров тюменцы получат единовременные выплаты

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 мая - РИА Новости. Жители Тюменского и Абатского районов, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате природных пожаров, получат единовременные выплаты, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Размер выплаты за жилые помещения пострадавшим от пожара жителям поселка Богандинский Тюменского района, а также деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района будет определен из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра.
"Как я и обещал, земляки, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара в поселке Богандинский Тюменского района, получат единовременные выплаты. Подписал соответствующее постановление... Аналогичная поддержка будет и погорельцам из деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района", – сообщил в своем Telegram-канале Александр Моор.
Губернатор отметил, что на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, и призвал жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в этом году первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе на площади в 400 квадратных метров. Особый противопожарный режим в регионе введен 15 апреля, в связи с пожароопасной обстановкой он был продлен до 26 мая. За минувшие сутки на территории области не зафиксировано новых природных пожаров. По данным на утро 23 мая, действует один почвенный пожар, лесных пожаров нет.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 19:22Тюменская область
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала