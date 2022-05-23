https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790134099.html

Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков

Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022

Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков

Выбор места для встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, сказал... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:45

2022-05-23T12:45

2022-05-23T12:45

политика

сочи

москва

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_3d1b70febf8f687dfbaf1c66a2418236.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выбор места для встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Среди тем для обсуждений заявлены вопросы интеграции, импортозамещения, а также международной и региональной повестки дня."Они встречались на космодроме "Восточный" в апреле в День космонавтики, они встречались в Москве и договорились встретиться в Сочи. И в Москве неоднократно они проводили встречи, и в Сочи... Поэтому это совершенно нормальная смена географии контактов... Здесь трудно сказать (от чего это зависит - ред.), здесь целый комплекс факторов - на это влияют и планы президентов рабочие и личные планы. И, конечно, все-таки гораздо лучше разнообразить географию встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос, от чего зависит выбор места встречи двух президентов.

https://ria.ru/20220522/lukashenko-1790023710.html

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сочи, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков