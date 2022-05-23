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Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
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Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков
Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков
Выбор места для встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, сказал... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:45
2022-05-23T12:45
политика
сочи
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выбор места для встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин и Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Среди тем для обсуждений заявлены вопросы интеграции, импортозамещения, а также международной и региональной повестки дня."Они встречались на космодроме "Восточный" в апреле в День космонавтики, они встречались в Москве и договорились встретиться в Сочи. И в Москве неоднократно они проводили встречи, и в Сочи... Поэтому это совершенно нормальная смена географии контактов... Здесь трудно сказать (от чего это зависит - ред.), здесь целый комплекс факторов - на это влияют и планы президентов рабочие и личные планы. И, конечно, все-таки гораздо лучше разнообразить географию встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос, от чего зависит выбор места встречи двух президентов.
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политика, сочи, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
12:45 23.05.2022
 
Выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: выбор места встречи Путина и Лукашенко зависит от их планов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выбор места для встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Среди тем для обсуждений заявлены вопросы интеграции, импортозамещения, а также международной и региональной повестки дня.
"Они встречались на космодроме "Восточный" в апреле в День космонавтики, они встречались в Москве и договорились встретиться в Сочи. И в Москве неоднократно они проводили встречи, и в Сочи... Поэтому это совершенно нормальная смена географии контактов... Здесь трудно сказать (от чего это зависит - ред.), здесь целый комплекс факторов - на это влияют и планы президентов рабочие и личные планы. И, конечно, все-таки гораздо лучше разнообразить географию встреч", - сказал Песков, отвечая на вопрос, от чего зависит выбор места встречи двух президентов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 16:44
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
 
ПолитикаСочиМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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