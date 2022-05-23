https://ria.ru/20220523/voennye-1790088002.html

Новая Зеландия направит военных в Британию для обучения украинских солдат

Новая Зеландия направит военных в Британию для обучения украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2022

Новая Зеландия направит военных в Британию для обучения украинских солдат

Новая Зеландия направит дополнительно 30 военнослужащих в Великобританию обучать украинских солдат пользоваться легким артиллерийским орудием L119, подтвердила... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:52

2022-05-23T09:52

2022-05-23T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

новая зеландия

украина

c-130 hercules

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новая Зеландия направит дополнительно 30 военнослужащих в Великобританию обучать украинских солдат пользоваться легким артиллерийским орудием L119, подтвердила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн."Солдаты будут размещены в Великобритании до конца июля. Конкретная цель в том, чтобы помочь подготовить украинских солдат к использованию особого типа артиллерии, с которым хорошо знакомы новозеландцы", - сказала Ардерн после совещания кабинета министров.Трансляцию ее выступления вел телеканал 1News.По ее словам, легкие пушки L119 используют всего несколько стран. "Новую Зеландию просили специально предоставить тренировочную команду для этих целей", - сказала Ардерн.По ее словам, эти военнослужащие останутся в Великобритании до конца обучения и ни при каких обстоятельствах не поедут на Украину."Мы принимаем такие просьбы, в полной мере рассматриваем их, убеждаемся, что они соответствуют нашим международным обязательствам", - сказала Ардерн.Премьер напомнила, что направление 30 военных в Великобританию последовало за отправкой в апреле в Европу военно-транспортного самолета Hercules C-130 с 66 военнослужащими для участия в транспортировке военной помощи для Украины.Со своей стороны начальник штаба вооруженных сил Новой Зеландии маршал авиации Кевин Шорт заявил, что предполагается подготовить к использованию легких пушек около 230 украинских солдат. Подготовка занимает около недели, но требуется еще время для тестирования и привыкания солдат к действиям на поле боя.

https://ria.ru/20220517/instruktor-1789103428.html

https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786261758.html

великобритания

новая зеландия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, новая зеландия, украина, c-130 hercules