https://ria.ru/20220523/vizit-1790084474.html
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД
В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:39
2022-05-23T09:39
2022-05-23T10:26
в мире
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп.Ранее Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали. При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится."Предполагалось, что он (Лавров - ред.) приедет в первом триместре 2022 года, но из-за ситуации на Украине это не получилось сделать. Он все еще собирается приехать, и народ Мали его очень ждет, потому что большинство малийцев очень ценит сотрудничество с Россией", - сказал глава МИД Мали.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
09:39 23.05.2022 (обновлено: 10:26 23.05.2022)
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД
Глава МИД Мали Диоп: в Бамако ждут визит Лаврова, отмененный из-за ситуации на Украине