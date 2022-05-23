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В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
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В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД
В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:39
2022-05-23T10:26
в мире
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп.Ранее Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали. При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится."Предполагалось, что он (Лавров - ред.) приедет в первом триместре 2022 года, но из-за ситуации на Украине это не получилось сделать. Он все еще собирается приехать, и народ Мали его очень ждет, потому что большинство малийцев очень ценит сотрудничество с Россией", - сказал глава МИД Мали.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
09:39 23.05.2022 (обновлено: 10:26 23.05.2022)
 
В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД

Глава МИД Мали Диоп: в Бамако ждут визит Лаврова, отмененный из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп.
Ранее Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали. При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится.
"Предполагалось, что он (Лавров - ред.) приедет в первом триместре 2022 года, но из-за ситуации на Украине это не получилось сделать. Он все еще собирается приехать, и народ Мали его очень ждет, потому что большинство малийцев очень ценит сотрудничество с Россией", - сказал глава МИД Мали.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
Читайте полный текст интервью >>
Глава МИД Мали о массовом захоронении в районе Госси после ухода французской армии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 09:24
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В миреМалиРоссияСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
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