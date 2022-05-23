https://ria.ru/20220523/vizit-1790084474.html

В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД

В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022

В Мали ждут визит Лаврова, заявил глава МИД

В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:39

2022-05-23T09:39

2022-05-23T10:26

в мире

мали

россия

сергей лавров

абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Мали ждут визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не состоялся в первом триместре 2022 года, как было запланировано, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп.Ранее Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали. При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится."Предполагалось, что он (Лавров - ред.) приедет в первом триместре 2022 года, но из-за ситуации на Украине это не получилось сделать. Он все еще собирается приехать, и народ Мали его очень ждет, потому что большинство малийцев очень ценит сотрудничество с Россией", - сказал глава МИД Мали.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп