Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат
Адвокат Аграновский: результатам суда над российским военным на Украине доверять нельзя
© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости известный российский адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее в понедельник суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Защита намерена обжаловать приговор.
По его мнению, таким образом киевские власти показывают, что будут держать пленных в заложниках и "делать с ними что заблагорассудится".
"Я думаю, что ему не придется отбывать пожизненный срок, поскольку срок существования киевского режима гораздо меньше, чем срок его жизни. Его судьба будет решена и в военном плане, и в политическом", - сказал Аграновский.
Он напомни, что Шишимарина защищал украинский адвокат, посольства и консульства на процесс не приглашали.
"Что касается признания, то человека можно заставить признаться в чем угодно. Выбивать показания - целое искусство. Результатам этого процесса доверять нельзя", - подчеркнул адвокат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.