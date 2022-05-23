https://ria.ru/20220523/ukraina-1790205299.html

Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат

Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2022

Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат

Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:25

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости известный российский адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее в понедельник суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Защита намерена обжаловать приговор."Мгновенное осуждение и вынесение такого сурового приговора показывает, что он не был обеспечен даже минимальными стандартами правосудия. Процесс показательный и является неприкрытым средством давления на власти России и республик ДНР и ЛНР", - считает Аграновский.По его мнению, таким образом киевские власти показывают, что будут держать пленных в заложниках и "делать с ними что заблагорассудится".Он напомни, что Шишимарина защищал украинский адвокат, посольства и консульства на процесс не приглашали.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/ukraina-1790195520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/sud-1790162970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина