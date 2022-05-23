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Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2022
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Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат
Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2022
Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат
Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:25
2022-05-23T16:25
в мире
киев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости известный российский адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее в понедельник суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Защита намерена обжаловать приговор."Мгновенное осуждение и вынесение такого сурового приговора показывает, что он не был обеспечен даже минимальными стандартами правосудия. Процесс показательный и является неприкрытым средством давления на власти России и республик ДНР и ЛНР", - считает Аграновский.По его мнению, таким образом киевские власти показывают, что будут держать пленных в заложниках и "делать с ними что заблагорассудится".Он напомни, что Шишимарина защищал украинский адвокат, посольства и консульства на процесс не приглашали.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/ukraina-1790195520.html
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в мире, киев, россия, украина
16:25 23.05.2022
 
Итогу суда над российским военным в Киеве доверять нельзя, заявил адвокат

Адвокат Аграновский: результатам суда над российским военным на Украине доверять нельзя

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Осужденному к пожизненному лишению свободы на Украине российскому военному Вадиму Шишимарину не были предоставлены даже минимальные стандарты правосудия, заявил РИА Новости известный российский адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее в понедельник суд в Киеве приговорил Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Защита намерена обжаловать приговор.
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"Мгновенное осуждение и вынесение такого сурового приговора показывает, что он не был обеспечен даже минимальными стандартами правосудия. Процесс показательный и является неприкрытым средством давления на власти России и республик ДНР и ЛНР", - считает Аграновский.
По его мнению, таким образом киевские власти показывают, что будут держать пленных в заложниках и "делать с ними что заблагорассудится".
"Я думаю, что ему не придется отбывать пожизненный срок, поскольку срок существования киевского режима гораздо меньше, чем срок его жизни. Его судьба будет решена и в военном плане, и в политическом", - сказал Аграновский.
Он напомни, что Шишимарина защищал украинский адвокат, посольства и консульства на процесс не приглашали.
"Что касается признания, то человека можно заставить признаться в чем угодно. Выбивать показания - целое искусство. Результатам этого процесса доверять нельзя", - подчеркнул адвокат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
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