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Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
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Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:07
2022-05-23T15:07
украина
россия
киев
илья кива
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической силы.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Нужно потерпеть - этим лицедеям недолго уже осталось! Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическом превосходстве преступной системы над человеком", - написал Кива в своем Telegram-канале.Рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html
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украина, россия, киев, илья кива, в мире
15:07 23.05.2022
 
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине

Экс-депутат Кива назвал приговор российскому военному в Киеве не имеющим юридической силы

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической силы.
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:51
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
"Нужно потерпеть - этим лицедеям недолго уже осталось! Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическом превосходстве преступной системы над человеком", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению
 
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