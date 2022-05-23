https://ria.ru/20220523/ukraina-1790180873.html
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:07
2022-05-23T15:07
2022-05-23T15:07
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической силы.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Нужно потерпеть - этим лицедеям недолго уже осталось! Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическом превосходстве преступной системы над человеком", - написал Кива в своем Telegram-канале.Рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html
https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, илья кива, в мире
Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине
Экс-депутат Кива назвал приговор российскому военному в Киеве не имеющим юридической силы