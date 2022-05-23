https://ria.ru/20220523/ukraina-1790180873.html

Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине

Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Кива прокомментировал приговор российскому военному на Украине

Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:07

2022-05-23T15:07

2022-05-23T15:07

украина

россия

киев

илья кива

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива назвал вынесенный в стране приговор российскому военному Вадиму Шишимарину не имеющим юридической силы.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Нужно потерпеть - этим лицедеям недолго уже осталось! Их приговоры и решения не имеют никакой юридической силы и основаны только на физическом превосходстве преступной системы над человеком", - написал Кива в своем Telegram-канале.Рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html

https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, илья кива, в мире