Предприятия Удмуртии начали замещать продукцию Европы и Китая
© Фото : пресс-служба Корпорации развития УРГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© Фото : пресс-служба Корпорации развития УР
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 23 мая – РИА Новости. Предприятия Удмуртии начали замещать продукцию из Европы и Китая своей, начав выпускать импортозамещающее медицинское оборудование, электродвигатели и детали для стульев электротранспорта, сообщили в пресс-службе главы региона.
Так, Сарапульский электрогенераторный завод запустил производство электродвигателей для отечественного пассажирского электротранспорта. "До февраля 2022 года 75% электродвигателей закупалось в Чехии и Австрии. А предприятие "Красная звезда" производит гнутоклееные детали на спинку стула. Ранее предприятие изготавливало продукцию для немецких и американских производителей стульев, сейчас производственные цепочки перестроены и уже заключены контракты с двумя российскими компаниями-изготовителями стульев", - рассказали в пресс-службе главы региона.
Кроме того, удмуртская фирма "Клер" начала производить донорские кушетки, гинекологические кресла, кресло для гемодиализа с электропитанием и другое оборудование. Производственные мощности предприятия позволят импортозаместить спрос на данное оборудование и полностью заменить китайских и европейских производителей, добавили в пресс-службе.
"Предприятие "Локомотив" из пластиковых бутылок изготавливает материалы для строительства и ремонта. Продукция продается по всей России и СНГ. На "Мечел-энерго" в период пандемии организовано производство жидкого кислорода, на котором используется установка производства Украины. Минпромторгом Удмуртии проработан вопрос по поиску запчастей для обслуживания установки и организовано взаимодействие с ООО "Ижкриотехника", - говорится в сообщении.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании правительства республики отметил, что у предприятий региона есть все возможности и компетенции для развития импортозамещения в республике. "Подобную простую номенклатуру, которую делает, например, предприятие "Красная звезда" мы сможем спокойно без больших вложений в короткие сроки локализовать в Удмуртии. То же самое касается оборудования, которое мы завозили из-за рубежа – многое мы можем делать сами. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас пришло наше время, и мы должны использовать наши возможности в полную силу", - сказал Бречалов.
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