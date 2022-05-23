https://ria.ru/20220523/ubiystvo-1790236737.html

Житель Воронежа из ревности облил бензином и поджег жену и тещу

Житель Воронежа из ревности облил бензином и поджег жену и тещу - РИА Новости, 23.05.2022

Житель Воронежа из ревности облил бензином и поджег жену и тещу

Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, который на почве ревности облил бензином и поджег жену, а также ее 85-летнюю мать, которая в результате... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:13

2022-05-23T18:13

2022-05-23T20:15

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежской области, который на почве ревности облил бензином и поджег жену, а также ее 85-летнюю мать, которая в результате скончалась, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. По данным следствия, инцидент произошел в минувшую субботу, 21 мая, в поселке городского типа Подгоренский."Между 67-летним местным жителем и его женой произошел словесный конфликт, вызванный подозрением супруги в измене, в ходе которого мужчина взял из сарая канистру с бензином, которым облил жену и проживавшую с ними 85-летнюю мать супруги, после чего поджег их при помощи спичек", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, пламя охватило женщин и помещение, при этом 61-летней супруге мужчины удалось выбежать из дома, ее мать погибла на месте. Следствием было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом. Хозяин дома, который в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Вину, по данным следствия, он не признал, утверждая, что имел место несчастный случай. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пострадавшая в результате случившегося 61-летняя женщина находится в реанимационном отделении районной больницы с многочисленными ожогами.По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и потерпевшая, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775610138.html

воронежская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)