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Белгородская область получит деньги на строительство четырех школ - РИА Новости, 23.05.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220523/stroitelstvo-1790110065.html
Белгородская область получит деньги на строительство четырех школ
Белгородская область получит деньги на строительство четырех школ - РИА Новости, 23.05.2022
Белгородская область получит деньги на строительство четырех школ
Белгородская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство четырех школ почти на 4 тысячи мест в общей сложности до... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:20
2022-05-23T11:20
белгородская область
общество
михаил мишустин
белгородская область
россия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Белгородская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство четырех школ почти на 4 тысячи мест в общей сложности до конца 2024 года, сообщило областное правительство.Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Финансирование будет направлено по итогам третьего этапа отбора проектов по строительству новых школ. Субсидии получат 64 региона на общую сумму почти 150 миллиардов рублей. Белгородской области на 2023-2024 годы выделено порядка 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отметили в областном правительстве, в числе белгородских образовательных учреждений, которые будут построены с использованием этих средств, - школы на 600 мест в микрорайоне Юго-Западный-1 Белгорода, на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23, на 1,5 тысячи мест в микрорайоне Центральный посёлка Северный, на тысячу мест в микрорайоне Наследие посёлка Дубовое Белгородского района.По условиям программы, проектирование и строительство этих объектов будет завершено до конца 2024 года.Отмечается, что все запланированные к строительству объекты будут возведены в рамках реализации нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20220522/doma-1790001247.html
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общество, михаил мишустин, белгородская область, россия, белгородский район
11:20 23.05.2022
 
Белгородская область получит деньги на строительство четырех школ

Белгородская область получит полтора миллиарда рублей на строительство четырех школ

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Белгородская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство четырех школ почти на 4 тысячи мест в общей сложности до конца 2024 года, сообщило областное правительство.
Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Финансирование будет направлено по итогам третьего этапа отбора проектов по строительству новых школ. Субсидии получат 64 региона на общую сумму почти 150 миллиардов рублей. Белгородской области на 2023-2024 годы выделено порядка 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как отметили в областном правительстве, в числе белгородских образовательных учреждений, которые будут построены с использованием этих средств, - школы на 600 мест в микрорайоне Юго-Западный-1 Белгорода, на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23, на 1,5 тысячи мест в микрорайоне Центральный посёлка Северный, на тысячу мест в микрорайоне Наследие посёлка Дубовое Белгородского района.
По условиям программы, проектирование и строительство этих объектов будет завершено до конца 2024 года.
Отмечается, что все запланированные к строительству объекты будут возведены в рамках реализации нацпроекта "Образование".
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Белгородская областьОбществоМихаил МишустинБелгородская областьРоссияБелгородский район
 
 
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