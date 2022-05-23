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Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его западных кураторов - РИА Новости, 23.05.2022
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Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его западных кураторов
Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его западных кураторов - РИА Новости, 23.05.2022
Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его западных кураторов
Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T00:50
2022-05-23T03:06
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
алексей пушков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Ранее помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание диалога стало инициативой Украины. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне."Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов", - написал парламентарий.Переговоры с Россией со стороны Украины, отметил Пушков, "всегда были фикцией". "И не стоит делать вид, что они могут дать результаты. Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится", - подвел итог сенатор.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/pushkov-1789866672.html
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россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, алексей пушков
00:50 23.05.2022 (обновлено: 03:06 23.05.2022)
 
Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его западных кураторов

Сенатор Пушков: переговоры Украины с Россией не входят в планы Запада и Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание диалога стало инициативой Украины. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.
"Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов", - написал парламентарий.
Переговоры с Россией со стороны Украины, отметил Пушков, "всегда были фикцией". "И не стоит делать вид, что они могут дать результаты. Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится", - подвел итог сенатор.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 02:11
Пушков заявил о расплате Запада за игру в подчинение мира
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлексей Пушков
 
 
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