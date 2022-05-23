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В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру - РИА Новости, 23.05.2022
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В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру
В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру - РИА Новости, 23.05.2022
В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру
Попытки Соединенных Штатов расширить свое влияние в мире через продажу подержанного оружия часто становятся подспорьем для террористов, пишет китайская газета... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:06
2022-05-23T17:11
технологии
джо байден
вашингтон (штат)
aukus
исламское государство
украина
аль-каида
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов расширить свое влияние в мире через продажу подержанного оружия часто становятся подспорьем для террористов, пишет китайская газета Global Times.Как отметил автор статьи, Вашингтон создал в мире систему военных союзов, однако доступ к передовым американским технологиям имеют лишь единицы, в частности члены AUKUS (альянс Великобритании, Австралии и США). Остальным же остается довольствоваться бывшим в употреблении вооружением, которое продают по заоблачным ценам.В частности, Южная Корея в 2017 году приобрела за 130 миллионов долларов более дюжины вертолетов Chinook CH-47D, у которых, как выяснилось, не оказалось систем навигации и предупреждения о ракетном обстреле. А в июле 2021-го на Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed C-130H, в результате чего погибли 53 человека. Примечательно, что 33-летнее воздушное судно купили у США всего за пять месяцев до катастрофы.По словам экспертов, Вашингтон использует подержанную технику не только для получения невообразимой прибыли, но и для разжигания конфликтов по всему миру и достижения геополитических целей. При этом Соединенные Штаты стараются контролировать своих клиентов, например Турцию: после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 Белый дом отказался поставлять истребители F-35.Тем не менее с этой задачей американцы справляются далеко не всегда, подчеркивается в статье. "США не смогли контролировать все свои поставки, когда это действительно имело значение, и часть оружия оказалась на черном рынке, в итоге попав в чужие руки, в том числе террористов и других преступников. Это создало дополнительные риски для безопасности всего мира", — отметил автор, уточнив, что речь идет об утечках в руки боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"**, а также ополченцев в Папуа — Новой Гвинее.Столь безответственная торговля оружием может усилить преступные группировки, способствуя росту насилия и экономическому кризису, считает журналист. Подытоживая, он призвал Вашингтон поразмыслить насчет своих подходов к такому бизнесу, если они действительно стремятся к миру во всем мире.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.* Террористическия организация, запрещенная в России.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html
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технологии, джо байден, вашингтон (штат), aukus, исламское государство, украина, аль-каида, с-400 «триумф», f-35, сша
13:06 23.05.2022 (обновлено: 17:11 23.05.2022)
 
В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру

Global Times: США, наживаясь на продажах списанного оружия, принесли проблемы всему миру

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов расширить свое влияние в мире через продажу подержанного оружия часто становятся подспорьем для террористов, пишет китайская газета Global Times.
Как отметил автор статьи, Вашингтон создал в мире систему военных союзов, однако доступ к передовым американским технологиям имеют лишь единицы, в частности члены AUKUS (альянс Великобритании, Австралии и США). Остальным же остается довольствоваться бывшим в употреблении вооружением, которое продают по заоблачным ценам.
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В частности, Южная Корея в 2017 году приобрела за 130 миллионов долларов более дюжины вертолетов Chinook CH-47D, у которых, как выяснилось, не оказалось систем навигации и предупреждения о ракетном обстреле. А в июле 2021-го на Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed C-130H, в результате чего погибли 53 человека. Примечательно, что 33-летнее воздушное судно купили у США всего за пять месяцев до катастрофы.
По словам экспертов, Вашингтон использует подержанную технику не только для получения невообразимой прибыли, но и для разжигания конфликтов по всему миру и достижения геополитических целей. При этом Соединенные Штаты стараются контролировать своих клиентов, например Турцию: после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 Белый дом отказался поставлять истребители F-35.
Тем не менее с этой задачей американцы справляются далеко не всегда, подчеркивается в статье. "США не смогли контролировать все свои поставки, когда это действительно имело значение, и часть оружия оказалась на черном рынке, в итоге попав в чужие руки, в том числе террористов и других преступников. Это создало дополнительные риски для безопасности всего мира", — отметил автор, уточнив, что речь идет об утечках в руки боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"**, а также ополченцев в Папуа — Новой Гвинее.
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Столь безответственная торговля оружием может усилить преступные группировки, способствуя росту насилия и экономическому кризису, считает журналист. Подытоживая, он призвал Вашингтон поразмыслить насчет своих подходов к такому бизнесу, если они действительно стремятся к миру во всем мире.

Военная помощь Украине

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
* Террористическия организация, запрещенная в России.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
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