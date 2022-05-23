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Российские военные уничтожили более 300 украинских самолетов и вертолетов

Российские военные уничтожили более 300 украинских самолетов и вертолетов - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные уничтожили более 300 украинских самолетов и вертолетов

Российская армия с начала спецоперации на Украине уничтожила более 300 самолетов и вертолетов противника, сообщил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:11

2022-05-23T11:11

2022-05-23T12:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации на Украине уничтожила более 300 самолетов и вертолетов противника, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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Минобороны РФ об уничтожении ракет "Точка-У" и РСЗО "Град" Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-23T11:11 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков