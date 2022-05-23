https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790107005.html
В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"
В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 23.05.2022
В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"
Российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:06
2022-05-23T11:06
2022-05-23T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
изюм (город)
семеновка (краматорск)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790120978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5bccdc37725e2e77a14f38e77e2d28c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Также в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790105061.html
херсонская область
изюм (город)
семеновка (краматорск)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790120978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65f78d6e3a64e2f5214b2334435b16b8.jpg
Минобороны РФ об уничтожении ракет "Точка-У" и РСЗО "Град"
Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-23T11:06
true
PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , изюм (город), семеновка (краматорск)
11:06 23.05.2022 (обновлено: 12:06 23.05.2022)
В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"
Минобороны: в Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"