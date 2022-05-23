https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790107005.html

В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"

В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 23.05.2022

В Херсонской области перехватили две украинские ракеты "Точка-У"

Российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:06

2022-05-23T11:06

2022-05-23T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

изюм (город)

семеновка (краматорск)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Также в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790105061.html

херсонская область

изюм (город)

семеновка (краматорск)

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Минобороны РФ об уничтожении ракет "Точка-У" и РСЗО "Град" Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-23T11:06 true PT2M48S

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , изюм (город), семеновка (краматорск)