https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790106831.html
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:05
2022-05-23T11:05
2022-05-23T11:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , харьковская область, украина
11:05 23.05.2022 (обновлено: 11:08 23.05.2022)
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников
Минобороны: российские военные сбили 13 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар"