https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790106831.html

Российские военные сбили 13 украинских беспилотников

Российские военные сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные сбили 13 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:05

2022-05-23T11:05

2022-05-23T11:08

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.

https://ria.ru/20220523/grad-1790106559.html

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , харьковская область, украина