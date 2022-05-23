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Российские военные сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные сбили 13 украинских беспилотников
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:05
2022-05-23T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
харьковская область
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.
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в мире, херсонская область , харьковская область, украина
11:05 23.05.2022 (обновлено: 11:08 23.05.2022)
 
Российские военные сбили 13 украинских беспилотников

Минобороны: российские военные сбили 13 украинских беспилотников, в том числе "Байрактар"

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Лозовая Харьковской области", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХарьковская областьУкраина
 
 
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