https://ria.ru/20220523/sokolov-1790158942.html

Биография Максима Соколова

Биография Максима Соколова - РИА Новости, 23.05.2022

Биография Максима Соколова

Российский государственный деятель Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:57

2022-05-23T13:57

2022-05-23T13:57

справки

максим соколов

россия

автоваз

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Российский государственный деятель Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).С 1987 по 1989 год проходил срочную службу в армии.В 1991 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В 1989-1991 годах обучался также на юридическом факультете этого же университета.С 1991 года по 1993 год – преподаватель экономического факультета СПбГУ.В 1992-1993 годах – коммерческий агент АОЗТ "Фрези Грант".С 1992 года по 1999 год был генеральным директором ЗАО "Росси".С 1999 года по 2004 год – генеральный директор ООО "Корпорация С".С 2004 года по 2009 год занимал должность председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.В 2009 году Соколов был членом правительства Санкт-Петербурга, председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.С 2009 года по 2012 год был директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.В 2012-2018 годах – министр транспорта РФ.С июня по август 2018 года – председатель комитета по стратегии и инвестициям в Совете директоров "Группы ЛСР".С августа 2018 по июнь 2019 года – генеральный директор, председатель правления и член совета директоров "Группы ЛСР".С июля по декабрь 2019 года – первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР". В декабре 2019 года занял пост вице-губернатор Санкт-Петербурга. Отвечал за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, вопросов промышленной и научно-технической политики Санкт‑Петербурга, развития предпринимательства и потребительского рынка.23 мая 2022 года Максим Соколов был назначен генеральным директором "АвтоВАЗа".Кандидат экономических наук.Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Награжден орденом Почета (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), ведомственными наградами. Декларированный доход Максима Соколова за 2021 год составил около 11,2 миллионов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, максим соколов, россия, автоваз