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В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян
В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян
Наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян в России достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:05
2022-05-23T16:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян в России достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."В Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов. Одна из наиболее современных тест-систем разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, возможность визуального учета результатов, предусмотренная в тест-системе "Вектора", позволяет применять тест во внелабораторных условиях, "у постели больного". Тест эффективен и не вызывает перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, обратили внимание в Роспотребнадзоре.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
16:05 23.05.2022 (обновлено: 16:45 23.05.2022)
 
В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян

Роспотребнадзор: в России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкИсследование крови в лаборатории
Исследование крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян в России достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов. Одна из наиболее современных тест-систем разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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Как отметили в ведомстве, возможность визуального учета результатов, предусмотренная в тест-системе "Вектора", позволяет применять тест во внелабораторных условиях, "у постели больного". Тест эффективен и не вызывает перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, обратили внимание в Роспотребнадзоре.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
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