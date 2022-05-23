https://ria.ru/20220523/reagenty-1790200458.html

В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян

В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В России достаточно реагентов для определения вируса оспы обезьян

Наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян в России достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:05

2022-05-23T16:05

2022-05-23T16:45

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян в России достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."В Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов. Одна из наиболее современных тест-систем разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, возможность визуального учета результатов, предусмотренная в тест-системе "Вектора", позволяет применять тест во внелабораторных условиях, "у постели больного". Тест эффективен и не вызывает перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"