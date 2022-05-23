https://ria.ru/20220523/ranenie-1790114129.html

В Петербурге школьница ранила сверстника ножом во время игры

В Петербурге школьница ранила сверстника ножом во время игры - РИА Новости, 23.05.2022

В Петербурге школьница ранила сверстника ножом во время игры

Полиция в Петербурге проверяет данные о ранении ножом подростка во время игры со сверстницей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:35

2022-05-23T11:35

2022-05-23T11:38

происшествия

колпинский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Полиция в Петербурге проверяет данные о ранении ножом подростка во время игры со сверстницей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения ножевого ранения подростку во время игры", - сообщили в главке.Накануне в полицию Колпинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что у дома 49 по Вознесенскому шоссе его 16-летний брат упал на металлический штырь. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 18.30 несовершеннолетняя 2007 года рождения во время игры ударила ножом потерпевшего, после чего с места происшествия скрылась", - говорится в сообщении.Отмечается, что позже, около 22 часов, девочка в сопровождении матери пришла в отдел полиции. В пресс-службе ГУМВД добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html

колпинский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, колпинский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)