15:30 23.05.2022 (обновлено: 15:42 23.05.2022)
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования
Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"В вооруженных силах начался очередной этап проверки сил реагирования. Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения и техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается, уточнили в пресс-службе.
"Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", - подчеркивается в сообщении.
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Десятого мая в стране начался второй этап проверки сил реагирования армии.