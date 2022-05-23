Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/proverka-1790189458.html
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования
В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:30
2022-05-23T15:42
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Белоруссии."В вооруженных силах начался очередной этап проверки сил реагирования. Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения и техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается, уточнили в пресс-службе."Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", - подчеркивается в сообщении.Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Десятого мая в стране начался второй этап проверки сил реагирования армии.
https://ria.ru/20220520/minsk-1789777751.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
15:30 23.05.2022 (обновлено: 15:42 23.05.2022)
 
Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования

Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"В вооруженных силах начался очередной этап проверки сил реагирования. Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения и техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается, уточнили в пресс-службе.
"Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", - подчеркивается в сообщении.
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Десятого мая в стране начался второй этап проверки сил реагирования армии.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:51
Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ
 
В миреБелоруссияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала