https://ria.ru/20220523/proverka-1790189458.html

Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования

Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования - РИА Новости, 23.05.2022

Минобороны Белоруссии объявило новый этап проверки сил реагирования

В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:30

2022-05-23T15:30

2022-05-23T15:42

в мире

белоруссия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. В белорусской армии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, анализ ее состояния и совершение маршей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Белоруссии."В вооруженных силах начался очередной этап проверки сил реагирования. Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что проверка включает в себя снятие образцов вооружения и техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается, уточнили в пресс-службе."Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", - подчеркивается в сообщении.Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Десятого мая в стране начался второй этап проверки сил реагирования армии.

https://ria.ru/20220520/minsk-1789777751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии