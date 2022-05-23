https://ria.ru/20220523/predpriyatie-1790190901.html

Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды

Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды - РИА Новости, 23.05.2022

Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды

Региональный Фонд развития промышленности одобрил льготный займ липецкому предприятию "Электроаппарат" для решения проблем с оборотными средствами, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:32

2022-05-23T15:32

2022-05-23T15:33

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Региональный Фонд развития промышленности одобрил льготный займ липецкому предприятию "Электроаппарат" для решения проблем с оборотными средствами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, завод "Электроаппарат" производит сетевые шнуры питания, жгуты электропроводки для бытовой техники, низковольтную аппаратуру. После введения западных санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции, для 154 сотрудников был введён режим простоя. Всего на заводе трудятся 314 человек, 175 из которых – инвалиды.Артамонов отметил, что областное управление социальной политики совместно с руководством "Электроаппарата" сейчас отрабатывает организацию временных работ на заводе, что позволит сохранить персонал. Предприятие подало заявку на получение субсидии для организации временного трудоустройства."Ситуацию на предприятии держим на постоянном контроле. Как и обещал, помощь окажем. Дал поручение максимально быстро выдать средства и проработать ещё ряд вопросов. Нужно сохранить штат и переориентировать продукцию на новые рынки сбыта", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220519/yokokhama-1789396378.html

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Алёна Пава

липецкая область, экономика, игорь артамонов, липецк