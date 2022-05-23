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Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды - РИА Новости, 23.05.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды
Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды - РИА Новости, 23.05.2022
Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды
Региональный Фонд развития промышленности одобрил льготный займ липецкому предприятию "Электроаппарат" для решения проблем с оборотными средствами, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:32
2022-05-23T15:33
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Региональный Фонд развития промышленности одобрил льготный займ липецкому предприятию "Электроаппарат" для решения проблем с оборотными средствами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, завод "Электроаппарат" производит сетевые шнуры питания, жгуты электропроводки для бытовой техники, низковольтную аппаратуру. После введения западных санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции, для 154 сотрудников был введён режим простоя. Всего на заводе трудятся 314 человек, 175 из которых – инвалиды.Артамонов отметил, что областное управление социальной политики совместно с руководством "Электроаппарата" сейчас отрабатывает организацию временных работ на заводе, что позволит сохранить персонал. Предприятие подало заявку на получение субсидии для организации временного трудоустройства."Ситуацию на предприятии держим на постоянном контроле. Как и обещал, помощь окажем. Дал поручение максимально быстро выдать средства и проработать ещё ряд вопросов. Нужно сохранить штат и переориентировать продукцию на новые рынки сбыта", – сказал Артамонов.
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липецкая область, экономика, игорь артамонов, липецк
15:32 23.05.2022 (обновлено: 15:33 23.05.2022)
 

Липецкие власти поддержат предприятие, почти полштата которого — инвалиды

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Региональный Фонд развития промышленности одобрил льготный займ липецкому предприятию "Электроаппарат" для решения проблем с оборотными средствами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, завод "Электроаппарат" производит сетевые шнуры питания, жгуты электропроводки для бытовой техники, низковольтную аппаратуру. После введения западных санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции, для 154 сотрудников был введён режим простоя. Всего на заводе трудятся 314 человек, 175 из которых – инвалиды.
Артамонов отметил, что областное управление социальной политики совместно с руководством "Электроаппарата" сейчас отрабатывает организацию временных работ на заводе, что позволит сохранить персонал. Предприятие подало заявку на получение субсидии для организации временного трудоустройства.
"Ситуацию на предприятии держим на постоянном контроле. Как и обещал, помощь окажем. Дал поручение максимально быстро выдать средства и проработать ещё ряд вопросов. Нужно сохранить штат и переориентировать продукцию на новые рынки сбыта", – сказал Артамонов.
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:41Липецкая область
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
 
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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