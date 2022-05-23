https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790233086.html

Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией

Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией - РИА Новости, 23.05.2022

Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией

Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:58

2022-05-23T17:58

2022-05-23T17:58

в мире

петр порошенко

европейская солидарность

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577006607_0:71:2808:1651_1920x0_80_0_0_8c0cb4becf90c6fa9084aea64ac33825.jpg

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко к незаконной приватизации нефтепровода и торговле углем с ДНР и ЛНР являются информационной диверсией, которая нарушает внутриполитическое единство.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности."Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах-страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы", - говорится в заявлении "Европейской солидарности" в соцсетях.В партии уверены, что "слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера". "Нам обидно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука", - отметили в "Европейской солидарности".В партии добавили, что дело не в показаниях Медведчука, а в том, что "отдельные представители власти, как (глава СБУ Иван – ред.) Баканов и (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

https://ria.ru/20220427/obyski-1785774677.html

https://ria.ru/20211228/zelenskiy-1765873837.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петр порошенко, европейская солидарность, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, украина