Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией
"Европейская солидарность" назвала заявления Медведчука против Порошенко диверсией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко
Агитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко к незаконной приватизации нефтепровода и торговле углем с ДНР и ЛНР являются информационной диверсией, которая нарушает внутриполитическое единство.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
"Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах-страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы", - говорится в заявлении "Европейской солидарности" в соцсетях.
В партии уверены, что "слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера". "Нам обидно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука", - отметили в "Европейской солидарности".
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В партии добавили, что дело не в показаниях Медведчука, а в том, что "отдельные представители власти, как (глава СБУ Иван – ред.) Баканов и (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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