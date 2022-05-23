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Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией - РИА Новости, 23.05.2022
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Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией
Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией - РИА Новости, 23.05.2022
Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией
Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:58
2022-05-23T17:58
в мире
петр порошенко
европейская солидарность
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко к незаконной приватизации нефтепровода и торговле углем с ДНР и ЛНР являются информационной диверсией, которая нарушает внутриполитическое единство.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности."Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах-страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы", - говорится в заявлении "Европейской солидарности" в соцсетях.В партии уверены, что "слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера". "Нам обидно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука", - отметили в "Европейской солидарности".В партии добавили, что дело не в показаниях Медведчука, а в том, что "отдельные представители власти, как (глава СБУ Иван – ред.) Баканов и (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html
https://ria.ru/20220427/obyski-1785774677.html
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в мире, петр порошенко, европейская солидарность, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, украина
17:58 23.05.2022
 
Партия Порошенко назвала заявления Медведчука диверсией

"Европейская солидарность" назвала заявления Медведчука против Порошенко диверсией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко
Агитационный билборд партии Европейская солидарность Петра Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Агитационный билборд партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" считает, что заявления оппозиционного политика Виктора Медведчука о причастности экс-президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко к незаконной приватизации нефтепровода и торговле углем с ДНР и ЛНР являются информационной диверсией, которая нарушает внутриполитическое единство.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
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Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
"Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах-страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы", - говорится в заявлении "Европейской солидарности" в соцсетях.
В партии уверены, что "слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера". "Нам обидно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука", - отметили в "Европейской солидарности".
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В партии добавили, что дело не в показаниях Медведчука, а в том, что "отдельные представители власти, как (глава СБУ Иван – ред.) Баканов и (замглавы офиса Зеленского Олег – ред.) Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В миреПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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