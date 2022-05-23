https://ria.ru/20220523/parizh-1790117314.html

У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника

У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника - РИА Новости, 23.05.2022

У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника

Охранник забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:49

2022-05-23T11:49

2022-05-23T12:09

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Охранник забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции."Охранник был забит до смерти в понедельник утром во время драки у посольства Катара в Париже, в 8-м округе... Был задержан мужчина", - говорится в сообщении телеканала.Источник указал, что у подозреваемого, "похоже, ограничены умственные способности". Отмечается, что бригада уголовного розыска парижской судебной полиции ведет расследование по факту умышленного убийства.Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает, что охранник работал в посольстве.В прокуратуре агентству заявили, что обстоятельства смерти охранника еще предстоит точно установить, добавив, что применение оружия подозреваемым не подтверждено.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ubiystvo-1790033411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катар, париж