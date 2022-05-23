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У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника - РИА Новости, 23.05.2022
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У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника
У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника - РИА Новости, 23.05.2022
У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника
Охранник забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:49
2022-05-23T12:09
в мире
катар
париж
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Охранник забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции."Охранник был забит до смерти в понедельник утром во время драки у посольства Катара в Париже, в 8-м округе... Был задержан мужчина", - говорится в сообщении телеканала.Источник указал, что у подозреваемого, "похоже, ограничены умственные способности". Отмечается, что бригада уголовного розыска парижской судебной полиции ведет расследование по факту умышленного убийства.Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает, что охранник работал в посольстве.В прокуратуре агентству заявили, что обстоятельства смерти охранника еще предстоит точно установить, добавив, что применение оружия подозреваемым не подтверждено.
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в мире, катар, париж
11:49 23.05.2022 (обновлено: 12:09 23.05.2022)
 
У посольства Катара в Париже до смерти забили охранника

BFMTV: у посольства Катара в Париже до смерти забили охранника

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Охранник забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
"Охранник был забит до смерти в понедельник утром во время драки у посольства Катара в Париже, в 8-м округе... Был задержан мужчина", - говорится в сообщении телеканала.
Источник указал, что у подозреваемого, "похоже, ограничены умственные способности". Отмечается, что бригада уголовного розыска парижской судебной полиции ведет расследование по факту умышленного убийства.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает, что охранник работал в посольстве.
В прокуратуре агентству заявили, что обстоятельства смерти охранника еще предстоит точно установить, добавив, что применение оружия подозреваемым не подтверждено.
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